明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】廣東歌好難難 賀歲片金曲共融

【明報專訊】王家衛監製陸劇《繁花》早前掀起熱話，連帶劇中台港兩地上世紀八九十年代流行曲亦再次翻紅，包括張學友主唱的《偷心》；巧合地同於本月9日上映的3齣賀歲港片《飯戲攻心2》、《盜月者》和《臨時劫案》，題材各異，票房不一，不約而同選用廣東舊歌點題；來自馬來西亞的林明禎在《飯》片不止一次玩「廣東話好難難」曡字舊gag，廣東金曲卻成為傳情達意的好幫手。

細水長流在一起

先說票房領先的《飯戲攻心2》，片長132分鐘，缺少黃子華，加了謝君豪、魏浚笙等客串，想說的太多，涵蓋婚姻、愛情與親情，對白密集如廣播劇，結果王菀之和陳湛文的感情比上集更拖拖拉拉；張繼聰的「油瓶」陰影、鄧麗欣父愛缺乏造成婚姻恐懼，以至「哎吔大嫂」林明禎的沒血緣家人，均為文造情顯得牽強。導演陳詠燊優點善用流行曲寄情，由王菀之翻唱蔡齡齡《細水長流》到片尾鄭伊健《Together》帶來驚喜，也配合電影想觸及的長相廝守與離散。

兩首歌巧合地均出自林振強手筆；《細水長流》原曲名《Lo Mejor de Tu Vida》（The Best of Your Life），現年80歲的西班牙情歌天王Julio Iglesias於1987年推出，電台DJ蔡齡齡的one hit wonder。《Together》則由去年逝世的Anodize鼓手兼LMF結他手「大飛」陳匡榮作曲，兩曲風格迥異，《細水長流》纏綿，《Together》upbeat，但林振強無論寫前者的「若有天要被分開，我遠山也踏破，尋辦法又流向你」，或後者的「仍最愛是你堅定自持因愛你，縱隔萬里心跟你飛」，其實異曲同工；此片選歌也配合最後送機戲，優於電影整體表現。

只想一生跟你走

上次《飯戲攻心》巧妙運用張學友的《還是覺得你最好》，襯托出一屋六男女各懷心事；歌神作品像fine wine，經得起時間考驗，依然受歡迎，《繁花》選用國語歌《偷心》，賀歲片之一《臨時劫案》則選了《祗想一生跟你走》，後者改編自巫啓賢包辦作曲主唱的《不該讓你等太久》，由劉卓輝填寫《祗》的廣東詞。此歌雖然唱「很想一生跟你走，就算天邊海角多少改變 一生只有風中追究，不想孤單的逗留」，於《臨時劫案》卻跟男女情愛無關，反而講述打劫後林家棟與任賢齊準備送郭富城上船離開香港，途中的士無氣「跪低」，三人一同推車，先是郭唱越南版，林任兩人再以廣東話版接力，似在為己打氣，亦呼應了郭邀兩人一同「著草」，兄弟齊上齊落。

不知道戲院場次排片出了問題，還是觀衆看厭了演員陣容，《臨時劫案》在3部賀歲片中票房最差，編導演水平卻是當中最平均也最好；講述3名廢中湊合打劫，加上同樣一事無成渴望破案的女警、黑幫、大小嘍囉的多線敘事，未盡完美，但至少合乎戲劇基本的起承轉合；笑位不多，也起碼笑得出。郭富城收起天王chok樣，演出少有討喜；不知道戴上假哨牙妨礙念對白，還是故意設計，總覺他壓低聲平板說「講多謝」、「係悍匪，唔係賊」的節奏，似在模仿《柔道龍虎榜》的張兆輝或古天樂，巧合地郭富城也有份演出《柔》片，而且跟兩人也有不少對手戲。

貝多芬心裏有個謎

MIRROR成員盧瀚霆、呂爵安和張繼聰、白只主演的《盜月者》，由去年拍MV涉抄襲的袁劍偉執導，盜寶題材，成績中規中矩。以羅文的《心裡有個謎》作結，未至於神來之筆，卻很貼題，配合鬥智劇情。此歌近年少人播，韋祖堯（Joey Villanueva）以貝多芬（Ludwig van Beethoven）的《Für Elise》旋律為基礎重新編曲，加上黃霑的詞，也許唱腔不屬當代，但今日再聽，編曲沒有過時，菲律賓音樂人對香港樂壇其實貢獻良多。

「流行曲」三字真正意義在於耳熟能詳，不管《細水長流》紅歌不紅人、四大天王張學友衆多金曲之一《祗想一生跟你走》，還是收錄在1980年《親情》專輯的《心裡有個謎》，輝煌一時的廣東歌壇為影視圈提供了殷實素材；只是，當中最「年輕」的《Together》也是上世紀末；今天廣東歌要紅得起，套用林明禎所言，「真的好難難」。

相關字詞﹕羅文 鄭伊健 張學友 開箱 廣東歌 賀歲片 臨時劫案 盜月者 飯戲攻心2

上 / 下一篇新聞