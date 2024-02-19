洪慶盧允瑞合演韓版《聽說》亞洲銷情佳

另外，《等著他回來》皮埃洛馬仙拿（Piero Messina）執導、《詭老》加爾加西亞般奴（Gael Garcia Bernal）伙拍《星光夢裏人》貝妮絲碧祖（Berenice Bejo）、《王冠》奧莉花威廉斯（Olivia Williams）及《世上最爛的人》雲朗妮韋斯維夫（Renate Reinsve）演出的競賽片《Another End》，前晚舉行首映禮；故事講述加爾痛失女友，其姊工作的公司可提供科技協助，只要把死去女友的思想植入另一宿主身上，便可緬懷昔日時光，慢慢走出傷痛。加爾在記者會賣花讚花香，稱新片非常浪漫，而且榮幸能參演，「現在也沒幾部很浪漫的電影了」。