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娛樂

《夜晚開的花》收視破MBC紀錄 超越《衣袖紅鑲邊》 網民要求拍續集

【明報專訊】《神奇女替身》李荷妮產後演出韓國MBC電視台古裝劇《夜晚開的花》，上月開播以來，收視節節上升，前晚播出第12集結局，以全劇最高位的18.4%，寫下圓滿句號，不單成為同時段劇集冠軍，更打破《衣袖紅鑲邊》17.4%保持兩年的不敗紀錄，刷新MBC周五周六「金土劇」史上最佳成績。《夜》劇播畢後，網民反應熱烈，有人要求MBC盡快開拍第2季，好讓李荷妮與李鍾元再續前緣。

《來自星星的你》張太侑執導，新晉編劇李泉與鄭明仁創作《夜晚開的花》，講述名門寡婦趙如花（李荷妮飾）白天足不出戶、溫婉賢淑，晚上戴上黑色面紗，翻過圍牆鋤強扶弱。

《夜晚開的花》1月12日開播，收視7.9%，前晚播第12集，倍翻至18.4%，相比李俊昊與李世榮合演的《衣袖紅鑲邊》，2022年元旦播出結局的17.4%，更勝一籌，取而代之成為MBC自2021年推出金土劇後的最高收視紀錄。

有情人終成眷屬 大團圓結局

另一金土劇是安普賢與朴智賢合演的SBS《財閥×刑警》，同晚播出第6集收視6.2%，比上集微升0.2個百分點；有線頻道JTBC、tvN及TV朝鮮逢周六周日播放「土日劇」《低谷醫生》、《魅惑之人》與《我的Happy End》，前晚對撼《夜晚開的花》結局，三劇收視有升有跌，分別錄得5.6%、4.1%和2.3%。香港觀眾可在煲劇平台「黃Viu」收看《夜》《我》兩劇，《財》劇於Disney+播出，《低》和《魅》劇在Netflix上架。

《夜晚開的花》最後一集講述趙如花（李荷妮飾）得悉其兄趙成厚（朴聖雨飾）遭家翁兼左相金相中（石智聖飾）殺害後，原本打算血債血償，卻遭武官朴秀浩（李鍾元飾）阻止，糾纏間意外弄斷她的劍柄，發現內藏哥哥留下的告密信。翌日如花向殿下呈上信件，內含左相謀害先王的罪證，然後傳召文武百官上朝，見證左相認罪，如花大仇得報，並獲殿下判定她跟「亡夫」石停（吳義植飾）婚姻無效，重獲自由，最終與秀浩有情人終成眷屬，全劇大團圓結局。

《夜晚開的花》結局播出後，李荷妮隨即透過社交媒體發表劇終感言，「對於喜歡《夜》劇和趙如花的觀眾，我表達最真誠的謝意。這不算是一次輕鬆的旅程，但能夠跟優秀的演員和幕後一起工作，非常高興。祝大家生活幸福，謝謝，愛你」。韓媒亦公開李荷妮的訪問內容，提到其母對《夜》劇的評價，「比想像中有趣得多」，令她感到滿足。至於全劇最難忘的場面，她認為是結局一場如花與左相的翁媳對峙戲分，「我穿著素色衣服，戴上黑色面紗，黑白對比鮮明，同時呈現女主角兩種不同身分」。

相關字詞﹕李鍾元 我的Happy End 魅惑之人 低谷醫生 財閥×刑警 李荷妮 衣袖紅鑲邊 夜晚開的花

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