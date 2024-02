【娛樂場】《Blueprint of Memories》 名監製Edward Chan伙歌手領樂迷釋放情感

【明報專訊】著名唱片監製陳浩然(Edward Chan)歷年來作曲、編曲或監製的作品眾多,由早期林一峰《離開是為了回來》、 方大同與薛凱琪《四人遊》、方皓玟《Unlock Me》,到近年姜濤《蒙著嘴說愛你》、呂爵安《E先生連環不幸事件》、盧瀚霆《Megahit》、衛蘭《It's OK To Be Sad》等。他監製與創作的歌曲屢獲獎項,成頒獎禮常客,還經常為不同音樂會任音樂總監,成為歌手們背後的男人。