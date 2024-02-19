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娛樂

【娛樂場】《Blueprint of Memories》 名監製Edward Chan伙歌手領樂迷釋放情感

【明報專訊】著名唱片監製陳浩然（Edward Chan）歷年來作曲、編曲或監製的作品眾多，由早期林一峰《離開是為了回來》、 方大同與薛凱琪《四人遊》、方皓玟《Unlock Me》，到近年姜濤《蒙著嘴說愛你》、呂爵安《E先生連環不幸事件》、盧瀚霆《Megahit》、衛蘭《It's OK To Be Sad》等。他監製與創作的歌曲屢獲獎項，成頒獎禮常客，還經常為不同音樂會任音樂總監，成為歌手們背後的男人。

《造星V》帶挈開騷

Edward Chan去年擔任ViuTV選秀節目《全民造星V》評判獲好評，被讚專業、評語中肯，以及點中參賽者的問題。他因《造星V》吸納很多支持者，帶挈獲邀舉行音樂會，3月23及24日假亞洲國際博覽館舉行首個音樂作品展《Blueprint of Memories, by Edward Chan》，回顧他的音樂事業，演出歌手包括MIRROR成員盧瀚霆、呂爵安與姜濤，還有衛蘭、方皓玟、陳柏宇和Dear Jane等。

廣邀歌手 獲爽快答應演出

Edward Chan透露音樂會名稱之意「Blueprint」是建築上用到的工程製圖，有着對未來構想；「Memories」則是過往的經歷回望。他希望透過音樂會，牽動樂迷情緒，引領大家進入未知的情感釋放，同時與一班好友聚首一堂。

Edward Chan說：「過去每隔幾年就想做一啲嘢衝擊自己，包括早期成立公司簽新人，又試過主持網上頻道《較鐘搞嘢》，到近年有唔同嘅人，造就我發揮自己冇諗過嘅嘢，例如任《全民造星V》評判，參與MIRROR嘅project，得到好多人嘅支持。」Edward Chan廣邀歌手演出時，沒想到個個反應熱烈即時應承，令他莫名感動。

身兼多職 一腳踢

在構思作品展編排時，Edward Chan表示曾考量如何將自己的作品與演出歌手變成最匹配的配對，但最後決定從心出發，「冇乜點平衡，純粹想做就做出來，尤其身邊有好好的伙伴，將我想表達的，慢慢引導到這個平衡點，今次只做一些我覺得特別同自己有興趣的事」。

除構思歌單，Edward Chan身兼多職，「今次做自己project要影海報，又要負責搵styling朋友幫手，我從來冇試過或諗過會有機會做。除此之外，又親自邀請歌手，話畀對方知有這件事，有冇興趣參與。平時是歌手問我有冇時間做一首歌，今次角色調轉，對我來講是好特別的經歷」。

相關字詞﹕Blueprint of Memories by Edward Chan 娛樂場

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