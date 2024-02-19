明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

甩INFINITE隊友單飛開騷勁緊張 南優賢送禮握手冧港迷

【明報專訊】韓國男團INFINITE成員南優賢一連兩日於麥花臣場館舉行《2024 Nam Woo Hyun Solo Concert <植木日3-WHITREE> in Hong Kong》，前晚開鑼。他首次在港舉行個人騷，甫開場，直認心情十分緊張，然後獻唱連串快歌揭序幕，又以廣東話介紹自己，之後工作人員送上蛋糕，原來是粉絲為本月8日33歲生日的南優賢送驚喜，全場粉絲合唱韓語生日歌。

南優賢稱以為是工作人員為他準備蛋糕，不停以廣東話說「多謝」及讚粉絲「世一」，並透露很想多了解香港，早一日來港去尖沙嘴吃炒辣蟹與旺角波鞋街。

粉絲造型各出奇謀爭禮物

南優賢之後換上一身紅色造型唱歌，表示準備親手製作的戒指送給粉絲，並稱來港前要求粉絲以歌曲《DONE》玩火的主題造型入場，即是要穿紅色，他特別在農曆新年穿紅色，希望送福氣給粉絲。南優賢以攝錄機捕捉哪名粉絲造型最切合主題，發現有大批粉絲投入參與、各出奇謀。他原打算送出6隻戒指，連自己戴的都送出來，但太多粉絲造型突出，他要在台上與粉絲猜拳決定，最終只有5人勝出，南優賢笑道：「好彩自己戴嗰隻守得住。」

南優賢在台上預告會落台與粉絲近距離接觸，但先要粉絲應承確保安全，強調粉絲離開座位或衝過來攬他，會立刻中斷。隨後他落台獻唱，見粉絲十分守規矩，便大派福利與粉絲握手、一起做心心手勢、自拍及合唱，之後再上台與台下粉絲大合照，以廣東話高呼「好感動」，「真心好高興以solo歌手來到呢度，如果冇粉絲一直支持，生存唔到，我真心愛大家，收到粉絲好多心意和力量」。南優賢送歌曲《Baby Baby》給粉絲，最終兩度encore完場。

記者：林祖傑

相關字詞﹕成員南優賢 韓國男團INFINITE

上 / 下一篇新聞