明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

兒子「袁咕碌」百日宴星光熠熠 袁偉豪張寶兒想追龍女 湊「好」字

袁偉豪張寶兒為兒子擺百日宴 有意追龍B湊成「好」字

【明報專訊】袁偉豪與張寶兒昨晚為愛兒「袁咕碌」袁晞祐舉行百日宴，筵開32席，廣邀圈中好友到賀，包括汪明荃、劉偉強導演、許紹雄、歐陽震華夫婦、譚俊彥與太太、陳山聰一家三口、熊黛林與丈夫郭可頌、姚子羚、吳業坤夫婦、黃翠如、陳自瑤和何廣沛等，星光熠熠。袁咕碌首次公開亮相表現精靈活潑，面對鏡頭淡定，袁偉豪承認現在有子萬事足，透露想追龍女兒湊成「好」字，甚至生夠兩個「好」字。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

袁偉豪偕太太張寶兒一同受訪，提到新手爸爸全程負責抱仔，表現純熟，袁偉豪表示抱B手勢在網上學，現在工作後歸心似箭回家見愛兒。寶兒爆夫妻湊B笑料，「有次外出回家，我幫BB換片後不久，Ben（袁偉豪）又幫BB換片」。袁偉豪讚兒子相當易湊，與大人愈來愈多互動，開始學認聲，聽到聲音會笑。會否追B，實行三年抱兩？袁偉豪笑說：「承你貴言，追龍B都好呀，想生女湊成『好』字，甚至生夠兩個『好』。」

寶兒表示與袁偉豪結婚時適逢新冠疫情，婚禮以簡單為主，趁兒子百日宴大排筵席，完成雙方家長心願，孩子出世是福氣，希望跟親友分享開心事。

不介意被呼「張寶兒老公」

產後極速收身的寶兒表示已預備好重投工作，袁偉豪剛完成兩劇，現在趁放假全情投入做湊仔公，分擔太太和家傭工作，又可以出動珍藏攝影器材影靚相。是否幫兒子影寫真？他笑說：「等我都操弗，到時跟兒子一齊影輯寫真。」

袁偉豪早前在內地拍劇被人稱呼為「張寶兒老公」，寶兒搶答：「我都是袁偉豪老婆。」袁偉豪表示不介意，承認有家室後EQ變高，笑說：「證明呢期太太和袁咕碌都勁過我，很多街坊都派利市畀袁咕碌，有時我會跟街坊開玩笑，他們說有睇我演戲，我會要求他們講出我的名字，才答應自拍，最緊要大家開心。」

熊黛林年紀大封肚不追B

久未露面的熊黛林表示忙湊女，去年體弱多病放假一段時間，踏入龍年會多接工作。會否向袁偉豪與寶兒傳授生孖胎秘方？她讚兩人年輕恩愛，在生育方面大有機會，她則決定封肚，不再追B，「我年紀大了，有對孖女已好滿足，教育方面需要花心機，孖女將6歲，現在開始打交抓面、扯頭髮，早上7時就拍門向我投訴被打，我聽到就暈低，要發惡制止她們，弄致喉嚨痛，會以為自己有病，老公見我激動就安撫我，現在要練溫柔、講道理」。她笑言很期待稍後到內地工作，享受個人空間放鬆心情，也讓小孩訓練獨立。

黃翠如冇被長輩催生仔

黃翠如知道同場有很多小孩，自言要抑制興奮心情，不敢走近抱BB，因最近流感肆虐，聽正在拍劇的老公蕭正楠說，公司很多同事咳嗽，顧慮自己是否變密切接觸者散播病菌，「不過今個農曆新年都見過好多BB，好開心。（有冇長輩催生仔？）沒有，其實天賜BB是福氣，我們不覺得一定要生小孩，也在思考能否帶幸福畀下一代」。

談到她在社交網貼煎燶雞翼照片，黃翠如笑言平時由蕭正楠負責入廚，老公忙拍劇，令她無啖好食，「他病時，會叫外賣分一半給他，因為我都忙拍《黑色月光》」。 她透露將伙拍C君（鄭詩君）和周奕瑋到台灣拍旅遊節目，期待體驗奢華旅遊團歎世界。會否著泳裝製造香艷場面？她笑說：「我太老、沒身材，好多年前為有線拍節目著過泳裝，跟現在沒分別。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕熊黛林 「袁咕碌」袁晞祐 張寶兒 袁偉豪

上 / 下一篇新聞