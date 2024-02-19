續受力捧工作不斷 郭柏妍盼豬「龍」入水買大屋

愛與家人同住

郭柏妍每年農曆新年都會去爺爺和公公家中吃團年飯兼打麻將，「我會坐在爺爺和公公身邊看他們打麻將，公公牌章很厲害，經常贏錢。我唔叻打牌，甚少落場，記憶中只跟表哥打過一次，我們屬於BB班，當數字遊戲，都有贏過錢。表哥現在的牌章勁了很多，今年想挑戰表哥，跟他打一兩鋪，測試自己運氣，希望發吓新年財」。

每逢新年，郭柏妍都不愁寂寞，因為有很多家庭聚會，媽媽下廚她會幫手，又玩桌上遊戲等，她自言最叻玩大富翁，每次都成大地主，現實生活可有物業揸手？郭柏妍說：「未搵到第一桶金，不心急，循序漸進，現在跟家人一齊住，將來有機會買樓，會買大單位繼續跟家人住。」

自誇口才了得

談到龍年願望和大計？郭柏妍希望工作順利，拍劇方面會努力求進步，拍多些讓觀眾喜歡的角色，「很喜歡在鏡頭上見到不同面貌的自己，每次拍劇像在記錄我當下的感受，以及角色特別的地方。我會抽多些時間學演技、睇多些戲，又想嘗試多些不同範疇工作，覺得自己很幸運，最近在慈善騷及年卅晚迎新歲活動擔任司儀，攞咪講稿的感覺幾好，發覺自己口才不錯，冇食螺絲。有機會希望唱歌、任節目主持和拍廣告，例如拍食品、洗頭水和手機遊戲廣告」。她自知被嘲魔音，所以平時勤於練歌，覺得唱歌已有進步，期待唱給大家聽。

為角色學奏樂器

郭柏妍有份參演的劇集《妳不是她》和《非常日誌》剛播完，《奪命提示》被指快將播映，她表示很開心以不同面貌見大家，《妳不是她》演輕度反派，睇預告片時覺得自己演得有點粗魯，估不到大眾都接受，反應不錯。在《非常日誌》則演馬國明下屬，郭柏妍感謝馬國明帶住她，稱很多觀眾因為看馬國明而留意到她。

郭柏妍透露農曆新年假後，會參演喜劇《麻雀樂團》，劇中要演奏樂器，現正努力練習。至於玩什麼樂器，她大賣關子，叫大家到時留意，「以前未接觸過這種樂器，讀中學時只學過單簧管，學新樂器的難度跟之前《下流上車族》學踩滑板差不多，踩滑板已變成我喜歡的運動，希望這新樂器成為我的新嗜好」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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