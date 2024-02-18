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娛樂

【娛樂場】《唱好音樂故事》 李克勤陳少寶談反面傳聞

【明報專訊】香港電台第一台音樂人訪談節目《唱好音樂故事》，由陳少寶訪問樂壇友好，透過歌曲分享音樂背後的故事與人生感悟。新一集嘉賓李克勤憶述歌唱事業的發展，陳少寶重談兩人反面傳聞。

要求出道歌改名

李克勤1985年奪得歌唱比賽冠軍後簽約寶麗金唱片公司，出道歌《誰願分手》，他說：「作詞人向雪懷的初版歌名是《逼你走》，我當然不敢質疑他的文字功力，但還是提出作為第一首歌的名字，似乎不太好意頭，於是他改成現在這個較易『入口』的歌名。」曾任寶麗金高層的陳少寶問克勤，可有想過公司只替他出EP而非大碟是看不起他？克勤笑說︰「不只看不起我，還有黃凱芹和蔣志光，當時我們3個新人差不多同一年出碟，有見投資一張唱片12首歌成本十分昂貴，公司為我們3人出EP，可節省一點。」

錄《飛花》過程痛苦

李克勤一年後推出首張個人大碟《命運符號》，為同名主打歌作曲及填詞，開啟他的創作道路。他感謝唱片監製黃祖輝支持，「這首歌寫出我當時心聲，如同描述細若微塵或小種子的我，在一家大公司努力成長發芽」。克勤主演青春劇《不再少年時》成功「入屋」 ，緊接發行第2張大碟《夏日之神話》亦大賣逾5萬張，他承認那時開始自我膨脹，覺得全世界只有他一個人，有種飄飄然的感覺。克勤先後加盟5間唱片公司，陳少寶讚他是懂得時勢的歌手。克勤表示與金錢無關，「命運就算顛沛流離嘛！每到一個階段，都希望新公司可為我實現一些願望，令我有更好發展」。

1999年，克勤與環球唱片簽約，2001年推出專輯《飛花》，他表示同名主打歌《飛花》效果很好，但錄製過程相當痛苦，「《飛花》是李偲菘寫的歌，錄音時要求我必須跟他的想法唱出每一句、每一字，我很不習慣，前後錄了3天，過程非常痛苦」。

陳少寶在環球唱片開始真正跟克勤合作，對他寄予厚望，希望為他轉型，不再只唱抒情歌。他重提當年與克勤反面傳聞，「正當我苦惱為你轉型時，收到一個消息，李克勤要和管弦樂團出Live唱片。雖然知道是你的意願，但我是不想（重回舊路），所以發火。直至有天開會，我發現同事們都在談論你，我就決定妥協。不過我都要有個下台階，於是開出要求『你們跟李克勤說，這張唱片的版稅會被扣減』，誰知這張專輯推出後大賣」。

演奏廳系列為克勤贏得不少口碑和獎項，但他自覺開始「食老本」萌去意。此時英皇唱片向他招手 ，他不知如何開口，就發信息給老闆說：「如果我是足球員，已到了29、30歲，我踢開英超，很想去踢西甲。」他自知要改變，簽英皇有更多內地演出機會，想試試。

攻內地成香港代表

克勤近年在內地參加許多綜藝節目，不知不覺間多了一份要把廣東歌傳承下去的感覺。內地人反而希望他們唱廣東歌，有大型節目需要香港代表時就想起他，不經意成為一個香港代表。

《唱好音樂故事》

2月18日及25日下午4時至5時

港台第一台播放

相關字詞﹕飛花 陳少寶 李克勤 唱好音樂故事

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