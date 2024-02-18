違法帶加熱煙入境香港後首現身 胡鴻鈞：願做任何好事貢獻社會

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

胡鴻鈞昨晚到灣仔擔任「香港結婚節及婚紗展」表演嘉賓，半百粉絲到場舉牌兼大叫「永遠支持你」口號，以行動表態，對偶像不離不棄。胡鴻鈞演出前接受傳媒訪問時神色凝重，公開就事件犯錯致歉，「犯下好大錯誤，令到家人、公司、身邊朋友及歌迷很失望，我要講聲對不起，我對自己也很失望，非常不開心，經過今次教訓，我要向大家承諾，以後一定會對所有事謹言慎行，確保自己不會再犯任何錯誤」。

稱責無旁貸 要惡補法例

胡鴻鈞之前透露幫朋友買加熱煙彈，他表示這方面認知不多，誤以為香港可以帶加熱煙過關。問到有否覺得被該朋友累？對方有否道歉？他說：「我覺得所有事最大責任是自己，絕對責無旁貸。（以前都會幫人攜帶禮物？）因為我經常在香港及內地工作，有時可以幫到忙都會幫，但這件事最大責任是自己。（今後不再幫朋友？）最緊要經過今次這件事，要惡補法例，確保自己熟悉什麼可以攜帶，什麼不可以攜帶。」

被公司「照肺」 願承擔後果

胡鴻鈞表示等候收傳票，都會勞煩公司尋求法律意見，也承認被公司「照肺」，願意承擔犯下這件事的所有後果，「這段時間自己要做好多反省，有無工作要暫停，都要跟公司再傾，不過目前有商演和拍攝劇集《執法者們》，都要繼續履行。（可有擔心被易角？）我願意承擔後果」。他希望能參與拍攝禁加熱煙廣告，藉此幫自己、幫別人，「任何好的事情都願意做，希望貢獻社會」。

據衞生署控煙酒辦公室資料，任何人進口另類吸煙產品有關的行為，即屬違法，一經循簡易程序定罪，可判處罰款港幣50萬元及監禁兩年，或循公訴程序定罪，可處罰款200萬元及監禁7年。

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