何啟華謝票派米送飛吻 鄧麗欣回味吃雞屁股

Stephy對票房成績感滿意，「上映兩日已超越第一集同期的票房紀錄，已經開心到癲，但不可以忽視，繼續謝票，希望可以超越上集7700萬元票房」。談到戲中吃雞屁股一幕，Stephy表示從不吃雞屁股，但當天拍得很晚，肚餓下應劇情需要一口吃下，「有少少腥味，但幾好食，張繼聰就接受不到，食完作嘔」。

Stephy新春打牌贏肥仔

Stephy農曆新年跟母親赴台灣數天吃喝玩樂，阿Dee則約MIRROR成員楊樂文、王智德打機，3名ERROR隊友沒參與，阿Dee說：「193（郭嘉駿）有時間都揸車，肥仔（梁業）不喜歡打機。」Stephy爆肥仔喜歡打麻將，他們新年期間打過一次，「我睇中他識打台灣牌和計番數快，去年都玩過一次，他牌章好犀利，但今年不好彩輸給我」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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