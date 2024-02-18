明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

何啟華謝票派米送飛吻 鄧麗欣回味吃雞屁股

鄧麗欣望《飯戲2》票房破上集紀錄 阿Dee送飛吻答謝觀眾

【明報專訊】鄧麗欣（Stephy）與何啟華（阿Dee）昨日到旺角宣傳電影《飯戲攻心2》，派福米及送簽名電影postcard，祝願「人人得米」，吸引大批粉絲到場支持。阿Dee更為票房破2500萬送飛吻，粉絲收貨尖叫，Stephy笑粉絲那麼容易就滿足。阿Dee表示票房再好一點會加碼，為答應重演戲中淋水透點一幕的魏浚笙（Jeffrey）補水，或跟演員們向Jeffrey淋水。

Stephy對票房成績感滿意，「上映兩日已超越第一集同期的票房紀錄，已經開心到癲，但不可以忽視，繼續謝票，希望可以超越上集7700萬元票房」。談到戲中吃雞屁股一幕，Stephy表示從不吃雞屁股，但當天拍得很晚，肚餓下應劇情需要一口吃下，「有少少腥味，但幾好食，張繼聰就接受不到，食完作嘔」。

Stephy新春打牌贏肥仔

Stephy農曆新年跟母親赴台灣數天吃喝玩樂，阿Dee則約MIRROR成員楊樂文、王智德打機，3名ERROR隊友沒參與，阿Dee說：「193（郭嘉駿）有時間都揸車，肥仔（梁業）不喜歡打機。」Stephy爆肥仔喜歡打麻將，他們新年期間打過一次，「我睇中他識打台灣牌和計番數快，去年都玩過一次，他牌章好犀利，但今年不好彩輸給我」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕鄧麗欣(Stephy) 飯戲攻心2 何啟華(阿DEE)

上 / 下一篇新聞