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娛樂

劉德華《紅毯先生》撤出內地春節檔 上映8日票房8300萬 被《熱辣滾燙》拋離逾26億

【明報專訊】內地春節檔電影競爭激烈，總票房截至昨午5時42分達80億元人民幣（約87.9億港元），賈玲自導自演的《熱辣滾燙》繼續登榜首收逾27億元（人民幣，同下），第2位《飛馳人生2》及第3位內地動畫《熊出沒．逆轉時空》分別收23億元及14億元。劉德華主演的《紅毯先生》收8300萬元，被遠遠拋離。《紅毯先生》出品方前晚突然發聲明宣布撤出春節檔，另擇日期再上映。有網民估計因戲院排片量少及放映時間差，影響票房。同期撤檔電影還有《我們一起搖太陽》、動畫《黃貔：天降財神貓》及《八戒之天蓬下界》，佔內地賀歲片半數。

內地春節檔共有8部電影上映，賈玲的《熱辣滾燙》走勢凌厲，她為演拳擊手角色減重50公斤（110磅）引起熱話，加上電影獲好評，票房持續攀升，至昨午5時已逾27億元成票房冠軍；第2位是韓寒執導、沈騰及范丞丞主演的《飛馳人生2》；第3位《熊出沒．逆轉時空》收14億元；第4位是張藝謀執導《第二十條》收13億元。

出品方稱重新再擇檔期

其餘4部賀歲片票房未如理想，近日先後宣布撤出春節檔，其中《紅毯先生》截至昨日上映8天，票房約8300萬元，據稱製作費2.6億元，距離回本還有段距離。

《紅毯先生》出品方前晚突然發聲明宣布撤檔，「上映以來，感謝大家對電影的支持，電影是與觀眾交流的藝術，我們衷心地希望能與更多的觀眾真誠交流。經過團隊的慎重考慮，電影《紅毯先生》將撤出春節檔，重新選擇檔期與大家見面。在此，我們向每一位電影主創和工作人員表示最誠摯的歉意，感謝你們對電影的辛苦付出。《紅毯先生》是一部極簡主義的荒誕喜劇作品，一部因為與觀眾的交流而變得完整的作品。感謝已經觀看過這部電影的觀眾，也期待我們能在更恰當的時間，遇到願意和我們共同完成這部作品的你。溝通，從來不晚，我們改天聊。祝大家節日愉快！」對於《紅毯先生》撤檔，有不少網民指因戲院排片量少、排片時間差，大多數戲院一早及半夜放映，對票房有很大影響。

暫定月底如期在港上映

《紅毯先生》今次撤檔，令人擔心會否影響本月29日在港上映。劉德華（華仔）被問到香港的開畫日子可會受影響時，其公司發言人表示︰「現階段華仔也不清楚，一切看發行方的決定。」據稱暫時會如期上映。

李力持質疑讓路《熱辣滾燙》

導演李力持前晚在微博發文，質疑《紅毯先生》、《我們一起搖太陽》及《黃貔：天降財神貓》相繼宣布撤檔，是因為要讓路《熱辣滾燙》，他寫道：「這是什麼策略？全部讓路給100斤賈玲？」他的「讓路」言論引起很多網民不滿，指賈玲的《熱辣滾燙》是憑口碑跑出來。李力持後來刪走帖子。

另3部賀歲片撤檔

餘下3部撤檔電影，彭昱暢、李庚希主演《我們一起搖太陽》收9560萬元，出品方日前（14日）在官方網發聲明，稱「在檔期選擇上出現了重大失誤，辜負了導演、演員及台前幕後諸多主創和工作人員的辛苦付出」，並宣布退出春節檔，延後至3月30日上映；動畫《黃貔：天降財神貓》，片方前晚表示提早於昨天（年初八）結束映期，票房約91萬元。另一部動畫《八戒之天蓬下界》昨日亦發聲明撤出春節檔，擇日再跟觀眾見面，票房約325萬元。

娛樂組

相關字詞﹕熱辣滾燙 劉德華 紅毯先生 賈玲

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