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娛樂

形容角色「野獸」 「寒冬戰士」斥記者用詞不當

【明報專訊】第74屆柏林影展上周四（15日）揭幕，「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）主演的競賽片《A Different Man》前日舉行首映禮及記者會；該片由由艾朗森伯格（Aaron Schimberg）執導及編劇，《世上最爛的人》雲朗妮韋斯維夫（Renate Reinsve）及患有罕見神經纖維瘤病致容貌受損、俗稱為「象人」的阿當皮爾遜（Adam Pearson）亦有份參演。故事講述沙巴遜扮演患有神經纖維瘤病男子，接受面部重建手術，並把一生改寫成一齣戲，更迷戀劇中扮演他的演員。據美媒報道，母語並非英語的記者問沙巴遜對片中「號稱野獸轉型為完美男人」有什麽看法，沙巴遜即指摘該記者應小心用詞，「明顯地有語言障礙，但『野獸』不是合適用詞」，強調該片的重要正是很多人沒理解清楚便有先入為主的想法，而且經常用詞不當。

另一入圍主競賽的電影《La Cocina》前日亦舉行首映禮及記者會，該片由《警察大電影》阿朗素魯柏拉西奧斯（Alonso Ruizpalacios）執導，《卡露的情人》朗妮瑪拉（Rooney Mara）主演，後者被問及如何挑選電影時，稱自《龍紋身的女孩》跟大衛芬查（David Fincher）合作後，便會以導演為選片標準。《La Cocina》講述紐約一家餐廳24小時內發生的故事。

相關字詞﹕朗妮瑪拉 沙巴遜史丹 柏林影展 寒冬戰士

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