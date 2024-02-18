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娛樂

《音樂傳奇卜馬利》兩日收1.39億登頂 《蜘蛛夫人》票房口碑雙失

【明報專訊】上周三情人節加上明天（19日）是美國總統日公衆假期，新片由傳統周五開畫提前至周三，索尼發行改編Marvel漫畫的超級英雄片《蜘蛛夫人》（Madame Web）迎戰傳記片《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》（Bob Marley: One Love），結果後者無論票房口碑稍勝一籌，兩日收1787萬美元（約1.39億港元），成為票房冠軍，《蜘蛛夫人》只能屈居第2。

《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》與《蜘蛛夫人》 同樣於14日情人節開畫，前者首天約收1400萬美元稱冠，雖然翌日大幅下跌73%，依然以累積1787萬美元（約1.39億港元）續登頂，並力壓《蜘蛛夫人》，預計首周末6天可收3000萬至3500萬美元，成為美國總統日周末票房冠軍。

《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》以「雷鬼」（Reggae）音樂之父及牙買加首名國際巨星卜馬利（Bob Marley）的故事為藍本，講述他1970年代把結合R&B、爵士樂及牙買加傳統民謠而成的「雷鬼」傳入歐美，打破音樂界限，讓加勒比海島國獨有的曲風與西方流行歌曲融合。此片由《王者世家》雷拿度格連（Reinaldo Marcus Green）執導，《先見之明》京士利賓阿迪（Kingsley Ben-Adir）及《007：生死有時》拉莎娜連治（Lashana Lynch）演繹卜馬利夫婦如何在充滿挑戰的音樂旅程中，堅持理想的熱血故事，香港將於下月14日上映。

改編Marvel漫畫的《蜘蛛夫人》由《勁爆女子監獄》S.J.格遜（S.J.Clarkson）執導、《格雷的五十道色戒》狄高達莊遜（Dakota Johnson）伙拍《毒癮女孩》薛妮史維尼（Sydney Sweeney）、賽麗絲奧康娜（Celeste O'Connor）及《愛探險的Dora：勇闖黃金迷城》伊莎貝拉莫塞（Isabela Merced）主演；講述狄高達莊遜扮演的救護員嘉絲遇溺後險死，從此擁有預知危機的超能力，卻遭貌似蜘蛛俠的反派追殺，跟命運注定相遇的3名女生：薛妮史維尼、賽麗絲奧康娜及伊莎貝拉莫塞化身超級英雌抗敵。該片情人節開畫，兩日收820萬美元（約6396萬港元），但戲院比《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》多出近500間，票房卻少後者約1000萬美元。在爛番茄網站，《蜘蛛夫人》無論專業評分及觀衆好感度均不及格，分別錄得13%及54%，反而《音》片，專業評分43%，但觀衆好感度有94%的不俗成績。另外，《蜘蛛夫人》雖改編自Marvel漫畫，但跟《毒魔》和《魔比煞》一樣由索尼發行，下部同類型電影將會是艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）主演的 《狂獸獵人格力文》（Kraven the Hunter），預計8月底上映。

相關字詞﹕美國開畫票房 Madame Web蜘蛛夫人 音樂傳奇卜馬利

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