【開箱】《再會指揮家》 西島秀俊美食修補父女關係

淪為三流樂團指揮

《再會指揮家》跟早前播出的韓劇《大指揮家：弦上的真相》角色相似，劇集路線卻大不同，《再》劇用音樂包裝親情，講述因某事件而失去家庭及音樂的天才指揮家父親，與討厭父親及音樂的女兒，透過三流管弦樂團重建父女關係及人生的故事。

西島秀俊飾演天才指揮家夏目俊平，曾與日本國內外多個著名管弦樂團合作，然而他的人生除了音樂便一無是處。5年前他因某事件而離開家人及舞台。妻子志帆（石田百合子飾）推薦俊平擔任三流管弦樂團「晴見愛樂樂團」指揮，因此相隔多年，再與子女同住。女兒阿響（蘆田愛菜飾）跟父親相反，十分討厭音樂，在巿政府工作，後被調職負責管理樂團。

劇集主線是俊平回家後，獨力照顧一對子女的起居飲食。跟阿響不同的是，就讀高中的兒子阿海（大西利空飾）對於父子重聚感到高興，因此成為父女之間的「氣氛緩和劑」。俊平為博阿響歡心，每日炮製壽喜燒或蘋果卷，希望留住「女兒的胃」，因此幾乎每集都出現不同美食，成為劇集看點之一。父女之間的隔閡，似乎跟5年前阿響參加小提琴演奏比賽有關，至今仍未揭開真相，導致父女關係難有進展。

另一主線是俊平拯救面臨被廢除的晴見愛樂樂團，他最初不想擔任樂團指揮，但每次看到樂手練習，忍不住向他們提出意見，關係逐漸破冰，最後不理樂團僅剩3個月「壽命」，決定擔任指揮，還找來長笛樂手倉科瑠李（新木優子飾）及大提琴手羽野蓮（佐藤緋美飾）加盟，以提升樂團水平。

角色眾多戲分不均

新劇配角陣容不弱，包括《愛很自私》宮澤冰魚、《全裸監督2》玉山鐵二、《逃避雖可恥但有用》石田百合子、《我家的故事》西田敏行及《小梅醫生》滿島真之介等。宮澤冰魚飾演小號樂手森大輝，雖然技不如人，但非常勤奮，在巿政府工作，對樂團充滿熱情；玉山鐵二扮演樂團團長古谷悟史，是個誠實且善良的低音管樂手，他為解決樂團危機，積極尋找方法，努力邀請俊平加入。幾位配角都是好戲之人，可惜劇集人物眾多，導致戲分不均，角色難言發揮。

《再會指揮家》請來東京音樂大學教授及世界級指揮家廣上淳一擔任顧問，管弦樂由該校學生演奏，具有專業水準。目前播出5集，主要交代每個樂手的成長故事，反而父女戲分偏少，感情略嫌平淡，且看後半段發展有何突破。