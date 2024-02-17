施利安梅菲新片揭幕 場內外示威 許鞍華任評審 為柏林影展包容異見感欣慰

繼英國犯罪劇集《浴血黑幫》後，導演添米蘭斯（Tim Mielants）與主角施利安梅菲（Cillian Murphy）再度合作《Small Things Like These》，成為首部獲選為柏林影展開幕電影的愛爾蘭片。電影改編自同名小說，故事以1985年聖誕為背景，透過施利安飾演礦工兼父親的視角，重提當年由羅馬天主教組織管理、美其名是收容所實際像監獄的「抹大拉洗衣房」黑歷史。施利安在記者會上表示，此片對於愛爾蘭人尤其是年長一輩來說「是集體傷痛，直到現在仍猶有餘悸」，他認為藝術有助撫平傷口，但沒有解決問題的責任，「它是刺激觀眾思考，正視歷史問題」。

最壞時代拍最好電影

新片由《奧本海默》拍檔麥迪文（Matt Damon）出任監製，《切爾諾貝爾：傷心的兒童》愛美莉屈臣（Emily Watson）等參與演出，麥迪文被問到電影題材如此沉重，可會擔心票房回報？他表示在令人憂慮的地緣政治和經濟環境下，類似題材更有存在意義，「除非公司破產，否則我們會一直投資下去。這部作品並非為迎合觀眾而拍，而是希望觀眾珍惜好電影，我們相信世上仍有足夠的觀眾支持我們這樣做」。

今屆柏林影展開幕前，曾發生政治風波，主辦單位依照慣例邀請各政黨代表參加開幕儀式，在德國議會取得席位的德國另類選擇黨（AfD）亦不例外，卻因他們高舉反移民旗幟的偏激立場，惹起電影文化同業不滿，發表公開信要求大會撤回邀請，雖然後者妥協，但在開幕禮的紅地氈上，反對AfD的標語仍隨處可見，例如塞內加爾模特兒Papis Loveday高舉「反對種族歧視！反對AfD！」橫額，場外有示威者展示「不設座位予法西斯主義者」標語；《Small Things Like These》放映前夕，大會主持亦刻意提到以巴衝突問題，「目睹數以千計民眾死亡，我們希望影展做些什麼？至少我們不能置身事外，假裝戰爭與己無關，因為它100%與我們有關」，有關言論贏得全場觀眾喝彩。

首位黑人任評審主席

紅地氈上有藝人表達其他政治訴求，奧地利女星Luisa-Celine Gaffron在掌心寫上2020年德國西部城市哈瑙發生槍擊案的受害者名單，藉以反對種族歧視。《被奪走的12年》金像女配角雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）成為柏林影展史上首位黑人演員擔任主競賽單元評審主席，正是種族平權的最佳示範，她在記者會上表示：「能夠打破這道邊界，成為社會進步的象徵，我感到榮幸、謙卑和自豪。」

今屆雖然沒華裔導演角逐最高榮譽金熊獎，但《在世界盡頭喚自由》阿德拉曼斯薩高（Abderrahmane Sissako）執導的《以愛之茗》，由台灣、法國、盧森堡、科特迪瓦等合製，講述非洲女孩與茶行老闆透過茶藝知識的學習交流而展開跨越文化的愛情故事，入圍主競賽單元，女主角吳可熙昨日亦獲邀出席開幕禮，被問到10年前憑《冰毒》首次現身柏林，今屆終有機會角逐影后，她表示：「為了走上這條紅地氈，我花上10年時間，很幸運可以走在這裏，很開心與各國電影人見面與交流，期待他們會喜歡這部生猛有力的電影。」又笑說如果喜歡這部電影的話，「歡迎來找我演戲」。