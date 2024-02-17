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娛樂

【娛樂場】《飛黃騰達》黃浚銘蘇雅琳挑戰做股神

【明報專訊】《飛黃騰達》是ViuTV首部30集長劇，以投資真人騷為故事題材，集一班新生代演員，有黃浚銘、陳安立及P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George），女主角是蘇雅琳（Ivy So），還有何洛瑤、楊安妮（WinWin）及許寶恆。有靚仔靚女似佔優勢，不過播映首周的反應一般，討論區有關此劇的負評佔多，過往網民對ViuTV劇較寬容，此劇卻未獲優待，有網民留言棄劇，亦有說：「30集點捱？」

參賽者敵友難分

《飛黃騰達》故事大綱：投資平台舉辦投資大賽，與人氣股神Gordon（張達倫飾）合作，冠軍獎金豐厚，還可加入股神旗下的基金。這飛黃騰達的機會，招來各方高手，比賽如叢林遊戲般汰弱留強，為生存，參賽者時而合作，時而博弈，發揮個人強項的同時，亦敗露出自身弱點，彼此高興認識加深，卻又逐漸敵友難分。投資世界計算回報和風險，比賽挑戰情義和底線，到底最後誰勝利？

想飛黃騰達的參賽者包括夢想成為新一代股神的Jayden（黃浚銘飾）、適應力和學習能力勝人一籌的窮苦女學覇C Ling（蘇雅琳飾）、贏在起跑線的傻氣富三代Ming少（歐鎮灝飾）、善用數據分析的Billy（黎展峯飾）、消息靈通的歐陽（陳安立飾）等。Jayden與C Ling是便利店員工，前者跟做菜販的母親阿菜（陳思齊飾）相依為命，因Jayden父親（陳柏宇飾）早逝，跟投資失敗有關，故阿菜極力反對兒子參加投資大賽。至於C Ling同樣是單親家庭成長，有個爛賭父親，父債女還，令她吃盡苦頭，唯有參加投資大賽。

男一黃浚銘成負評王

入圍賽為期兩個月，期內回報最高的12人出線。其他參賽者陸續登場，各人也有背後故事，有錢仔Alfred（吳啟洋飾）鄙視其他人，富三代Ming少則傻更更。他們有時要互相合作闖難關，但也有你死我亡的爭勝，在殘酷的競爭中，最後留下來的就是新一代股神。

現實更殘酷，黃浚銘飾演Jayden成負評王，一面倒被質疑沒觀眾緣，為何被選為主角，他成為棄劇的主要原因；黃浚銘入圍《全民造星II》但早出局，曾擔任ViuTV節目主持，他的YouTube頻道有29萬訂閱，為網民熟悉，奇怪今次拍劇擔正卻惹反感。亦有人嫌劇中不時長篇大論講投資理論，出現悶場。女主角Ivy So去年演出《和解在後》，演技獲認同，今次保持水準。曾是TVB「御用丫鬟」的陳思齊演Jayden媽咪阿菜，朱栢謙演賣雞的「雞叔」，兩人的曖昧互動有睇頭。

《飛黃騰達》逢星期一至五晚上9時30分播映（ViuTV）

相關字詞﹕蘇雅琳（Ivy So） 黃浚銘 飛黃騰達

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