伍富橋太太梁兆楹發長文反擊負評 「不要用你們把尺衡量我們婚姻」

【明報專訊】伍富橋2022年與拍拖半年的富家女梁兆楹結婚，被冠以「億萬駙馬」稱號。兩人由相戀、結婚至今，伍富橋不斷被網民嘲諷「靠老婆發達」、「億萬駙馬食軟飯」，他曾介意負評，後來在太太幫助下學會放鬆，但仍很介意外界中傷太太及批評外形。一直未有發聲的梁兆楹前日罕有在社交網發長文反擊網民，她寫道︰「兩個人能走在一起，必定是有原因的，可能是因為累了想安定下來，可能是因為互相利用，當然也一定有真愛，但是無論當中原因是什麼，那也歸根究柢是兩個人的事，旁人也不必參與了吧。每個人也有他自己的選擇，尊重人也是尊重自己。」她指與伍富橋跟一般夫妻一樣，會爭吵會磨合，也會為未來擔憂柴米油鹽，跟大家沒有不同。她說與丈夫在某些人心中一定是特別的出眾，「不然你們也不會因為他娶了你們口中這樣的一個太太，而為他心有不甘。為此，我還是要謝謝你們對他的認可的。畢竟，要覺得一個人配不起另一方，就是對那一方的肯定」。