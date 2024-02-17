澳門開騷獲「方鍾Sir」一家捧場 楊千嬅派利市祝福許紹雄新婚女兒

楊千嬅在情人節場特別跟台下觀眾互動，玩情人節遊戲大派利市，她說：「今日情人節，大家有份愛先會揀今日來澳門同我一齊過，不如玩個情人節遊戲，邊個拍拖來捧場？或者已經是一對？又或者想我幫你手搵男女朋友？舉手我派利市畀你哋。」

當中有女歌迷搞笑指旁邊的男觀眾主動撩她，問她是否記得14年前曾有緣一齊通宵排隊買楊千嬅演唱會飛？男歌迷即向千嬅喊道，「都是因為你，所以我先記得她」。千嬅問他們有否興趣發展？又向他們派利市，場面搞笑。其間有歌迷送上財神氣球，她接過財神笑道：「財神無理由不接，我放在台，幫我哋壓場！」

方麗娟遇方鍾Sir勾回憶

楊千嬅跟許紹雄多年沒見，沒想到對方舉家來澳門捧場，電影《新紮師妹》方麗娟（楊千嬅飾）再遇方鍾Sir（許紹雄飾），勾起觀眾不少回憶。當千嬅向台下的許紹雄打招呼時，觀眾歡呼不斷，許紹雄揮手答謝，千嬅亦即場化身方麗娟向方鍾Sir敬禮，她笑道：「新年呀！咦？你個女同屋企人都嚟咗呀？許惠菁啱啱結婚呀！我畀封利市你哋，祝你哋百年好合永結同心，方鍾Sir就最緊要身體健康。」工作人員即時轉交利市，許惠菁十分開心，不停向台上的千嬅講多謝。到澳門捧場好友還有黎芷珊。

「許紹雄是我另一個爸爸」

楊千嬅騷後表示已很久沒見方鍾Sir，她說：「許紹雄是我另一個爸爸，跟他合作，我永遠都好安心，他是我生命中一個伯樂，畀我好多人生養分，教了我很多，今日見到他一家人坐響度，我認識他女兒時，對方還讀緊書，現在已結婚，更加戥許紹雄開心啦！所以特別獻唱《好不容易遇見愛》，人與人之間的緣分好微妙，每一個好朋友都要好好珍惜。」

增設巨型木偶如走進童話世界

千嬅表示今次開騷是龍年一個新開始，因去年已經走遍大江南北的戶外體育場，今年計劃搬進體育館，繼續去很多未去過的地方巡唱，她說：「一個本來的戶外騷，無論歌單及舞台設計都有調整，經過團隊的努力，成就今次澳門騷圓滿成功，是非常之多謝及感動。」她指其中新增設的巨型木偶裝置，配合《木偶奇遇記》一曲，讓觀眾猶如走進童話世界，充滿幸福感覺。

娛樂組

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