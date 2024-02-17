任《亞洲電影大獎》青年大使 柯煒林自嘲超齡 望與井上雄彥見面

去年遇上樽頸位

出道8年的柯煒林表示曾懷疑自己是否「超齡大使」，沒想到32歲還可以出任青年大使，受寵若驚。今次機會得來不易，他會繼續做好演員本分，用角色及電影作品吸引不同年齡層進戲院看香港電影。他稱演藝路不是一帆風順，去年遇上樽頸位，遭遇難以突破的壓力，「去年大部分時間在拍戲，演繹不同角色，希望每次演出有不同，但一度找不到新的方向去演。直至接拍一部台灣電影，導演一步步教我演繹不擅長的角色，調整我的狀態，終於突破這個樽頸位」。他認為突破之道是不要停下來，要繼續嘗試，給自己一個思考空間，總會找到出路。

柯煒林期望在《亞洲電影大獎頒獎禮》遇上日本漫畫《男兒當入樽》作者井上雄彥，「去年上映的《The First Slam Dunk》電影版，將我帶回中學時代，導演兼編劇井上雄彥現在已是電影人，對於細節十分執著，要求在電影版中畫得更仔細、更真實，令我十分佩服，如果亞洲電影大獎能請到他來便好了」。

娛樂組