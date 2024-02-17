明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

賈玲減肥50公斤自導自演《熱辣滾燙》 大收25億人民幣 成內地春節檔票房冠軍

【明報專訊】內地春節檔電影票房截至昨晚8時突破75億元人民幣（約82.4億港元），暫時位列榜首是賈玲自導自演的《熱辣滾燙》，票房逾25億元（人民幣，同下），觀影人次破5000萬。第2位《飛馳人生2》票房逾22億元，第3位是內地動畫《熊出沒．逆轉時空》逾13億元。劉德華主演的《紅毯先生》目前約收8000萬元。

內地導演兼演員賈玲2021年執導電影《你好，李煥英》成名，今次為自導自演新片《熱辣滾燙》減重50公斤（110磅）惹熱議，帶動該片成為春節檔大熱電影，走勢凌厲。《熱辣滾燙》改編自日本電影《百元之戀》，賈玲飾演「宅女」樂瑩，大學畢業後過着頹廢生活，遠離社會，她因愛上拳擊，在「只能活一次」的精神激勵下，體重本近100公斤（220磅），狂操練成為拳擊手，在賽場尋找人生目標。

賈玲落力為《熱辣滾燙》宣傳，前日到襄陽舉行路演映後見面會。襄陽是賈玲的家鄉，電影中有不少她向家鄉致敬的鏡頭。賈玲滿懷深情說：「襄陽有那麼多好吃的、好玩的，想盡綿薄之力，讓更多人知道我的家鄉。」她與劇組人員出場時，有很多觀眾用襄陽話喊「歡迎回家」。

減肥過程辛苦 不敢吃家鄉牛肉麵

賈玲笑着用家鄉話向熱情觀眾打招呼，「大家過年好！電影好看不？」獲觀眾讚好看。賈玲被問到回襄陽有否吃到好吃的牛肉麵？她笑說：「減肥後，牛肉麵沒那麼能吃得進去了，太油了，現在身體不是很穩定，如果喝酒、吃油的東西，會受不了，減肥過程確實辛苦。」

娛樂組

相關字詞﹕內地春節檔電影票房 劉德華 紅毯先生 熱辣滾燙 賈玲

上 / 下一篇新聞