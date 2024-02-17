《飯戲攻心2》票房衝破2500萬 導演陳詠燊︰無黃子華一樣好睇

記者︰柯美

攝影︰劉永銳

陳詠燊執導《飯戲攻心2》上映前，一方面令人期待，但亦惹人討論，擔心沒子華神（黃子華）加持，票房能否承接上集7700萬元票房。《飯戲2》原班人馬演出，獨欠片中「大佬」黃子華，陳詠燊解釋因審視劇本發展，覺得可行，無黃子華一樣好睇，他說：「之前已度好片中3場婚禮，今次雖然『大佬』子華缺席，但沒影響和動搖他們結婚，都好睇的，講述他們面對大事件發生時，持家的子華不在，如何面對困難，其實很有趣。」

「只要用心拍 觀眾會看到」

陳詠燊透露開拍《飯戲2》原因，「這系列和這家人的戲劇值得延續下去，其實我一開始就有計劃拍兩集，交第一集大綱給老闆江志強時，他已覺得這故事可以拍兩集，所以在第一集上映時，已構思第二集」。雖然很多人覺得系列電影多會愈拍愈差，但陳詠燊並不認同，「我都有些喜歡的續集電影，例如《教父》和《無間道》第2集都好好睇，《葉問》4集各有可取地方。拍系列電影不需要驚，只要用心拍，觀眾就會看到，結果交給觀眾」。

讚魏浚笙表現喜出望外

《飯戲2》新加入很多親友角色，包括胡楓、謝君豪、羅蘭、魏浚笙、米雪及凌文龍等。陳詠燊表示較第一集難處理，「我設定他們飾演出席婚宴的賓客，所以要有一定分量的演員去演才好看，當現場有那麼多人，處理一定較上集複雜，加上我希望每個演員都有他們的光芒，最難處理是跳舞和結尾的混戰，今次特約演員和臨時演員都超專業，剪片時，發現鏡頭最後方的演員都好有戲，令我感動」。陳詠燊讚影壇新星魏浚笙表現喜出望外，臨時為他加場淋水戲，對方爽快答應。

短時間內不會開第三集

魏浚笙片中愛上林明禎，像留下伏線，為第3集鋪路？陳詠燊說︰「我未有計劃，有第三集的話，也不是短時間內發生的事，我想畀時間他們成長，暫時未有計劃。（到時大佬會歸隊？）到時先算。」同期有MIRROR盧瀚霆、呂爵安及姜濤主演的《盜月者》，郭富城、任賢齊及林家棟合作《臨時劫案》兩部港產片上映，只有《飯戲2》是喜劇。陳詠燊不覺特別佔優，「各有各好，《臨時劫案》都是黑色喜劇，這個年代無分賀歲一定要喜劇，大家以戲論戲去睇，其餘兩部片我都睇好，希望大家都大收，影壇百花齊放」。

對於2023年香港票房只收14.3億元，相對疫情前2019年下跌25%，資深電影人田啟文對後市悲觀，但陳詠燊不想亂猜，「因未知2024年有什麼電影開拍，不過隨着市民的娛樂模式轉變，安坐家中都可以欣賞電影和煲劇，要吸引觀眾入場有點難度，要有誘因，其中一個可能是我所講的話題電影，例如《白日之下》和《年少日記》都能吸引捧場客」。

3首插曲有可愛的單純

喜愛填詞的陳詠燊，今次為《飯戲2》寫主題曲《我們曾經白頭到老》，由王菀之作曲兼主唱，他說︰「我們合作很偷快，上集主題曲《狠愛狠愛你》都是我填詞，同樣由王菀之作曲兼主唱，上次她改了幾版，今次一版就收貨。」片中起用已故巨星張國榮的歌曲《Monica》及已故林振強填詞的兩首歌曲《細水長流》、《Together》，陳詠燊稱版權好貴但值得，「這些經典歌曲全跟電影有關，不是刻意放下去，因為鄧麗欣戲中角色名叫Monica，所以張繼聰唱《Monica》向她求婚，是理所當然。剛巧今年是《Monica》40周年，這首歌的填詞人黎彼得也有客串，成件事好可愛。林振強兩首歌都是我喜歡的，他的歌詞有一份可愛的單純，只此一家，很適合這部電影」。

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