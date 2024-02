【開箱】《空戰群英》 史匹堡重金拍二戰劇第三部曲

【明報專訊】《雷霆救兵》為史匹堡(Steven Spielberg)帶來第二個奧斯卡最佳導演殊榮,並促成跟男主角湯漢斯(Tom Hanks)聯合監製了兩輯以二戰為背景的劇集:《雷霆傘兵》(Band of Brothers)及《雷霆戰海》(The Pacific),同樣叫好叫座;可視為同系列第3輯的《空戰群英》(Masters of the Air)上月26日上架,由有線頻道HBO移師串流平台Apple TV+播放。根據資料,此劇斥資2.5億美元(約19.5億港元)製作,台前幕後陣容強勁,在爛番茄網站90篇評論文章平均得分87%,成績暫與兩部前作看齊。