明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《空戰群英》 史匹堡重金拍二戰劇第三部曲

【明報專訊】《雷霆救兵》為史匹堡（Steven Spielberg）帶來第二個奧斯卡最佳導演殊榮，並促成跟男主角湯漢斯（Tom Hanks）聯合監製了兩輯以二戰為背景的劇集：《雷霆傘兵》（Band of Brothers）及《雷霆戰海》（The Pacific），同樣叫好叫座；可視為同系列第3輯的《空戰群英》（Masters of the Air）上月26日上架，由有線頻道HBO移師串流平台Apple TV+播放。根據資料，此劇斥資2.5億美元（約19.5億港元）製作，台前幕後陣容強勁，在爛番茄網站90篇評論文章平均得分87%，成績暫與兩部前作看齊。

《貓王》男星演冷靜少校

《空戰群英》根據歷史學者米勒（Donald L. Miller）的同名著作改編，講述1943年春天到二戰結束前，美國第100轟炸機大隊與盟軍到歐洲執行任務，誓要擊潰納粹德國的經過，其間要克服惡劣天氣及各種難關，這群年輕空軍見證了戰爭的恐怖，並付出沉重代價。

此劇除了史匹堡、湯漢斯監製之外，拍過《絕命毒師》和《X檔案》的尊施賓（John Shiban），以及《雷霆傘兵》尊奧洛夫（John Orloff）編劇，《007：生死有時》福永丞次（Cary Joji Fukunaga）執導首4集。幕前陣容沒給編導監的幕後班底比下去，憑《貓王》角逐奧斯卡最佳男主角的奧斯汀畢拿（Austin Butler）和《怪獸與鄧不利多的秘密》哥倫杜納（Callum Turner）分別飾演的Cleven與Egan為故事主軸，兩人同樣位至少校，並且十分老友，個性卻截然不同。Cleven為人平和而穩重，不賭不酒甚至連舞也不跳；相反Egan鹵莽性急，有一幕他問下屬會否唱歌，下屬答歌喉不濟，抗拒公開獻唱，Egan自言有熱情放開懷抱唱即可。他並非只說不做，執行任務後回到基地，晚上聽爵士樂隊演奏，飲杯酒放鬆心情，聽到「飲歌」立即衝出舞台變身「咪霸」，Cleven卻在座位當旁觀者。其實演過「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的奧斯汀畢拿，一副花花公子相，演此冷靜角色很不相配；也因角色關係，讓扮演Egan的哥倫杜納輕易突圍。

第一集已出現大量士兵面孔，不少星二代客串，包括《心計》祖狄羅（Jude Law）兒子拉法迪羅（Rafferty Law）、史匹堡兒子索亞（Sawyer Spielberg） 、《吸血殭屍》格羅金斯基（Klaus Kinski）兒子尼古拉金斯基（Nikolai Kinski）。除了奧斯汀畢拿、哥倫杜納及演少尉Biddick的《永恆族》巴利基奧漢（Barry Keoghan）較為人熟悉外，其他角色面目模糊，而且空中轟炸任務戲分一衆演員戴着頭盔眼罩面罩，觀衆認人可能倍感吃力。

暈機少尉驚險搞笑

其中比較突出的是扮演少尉Crosby的《俄羅斯方塊：版權之戰》安東尼波爾（Anthony Boyle），講述Crosby暈機浪，每次出勤必頭暈嘔吐，靠他指揮航道，結果險釀大禍；第二次出差Crosby也是臨時頂替同袍，依舊起飛即嘔，這次被勒令要提起精神，Crosby終發揮所長，清晰地指揮航道，讓機身折損的Biddick能安全着陸蘇格蘭，第2集這大段戲既搞笑又驚險。第4集則描述慘烈戰况，第100轟炸機大隊損兵折將，戰機墜毁，士兵隨降傘墮入敵區，面對不安及危險，試圖找尋返回基地之路。

電影《雷霆救兵》講述湯漢斯率領小隊深入敵陣找尋已失去3名兄長的大兵Ryan；劇集《雷霆傘兵》描述一群美國大兵剛結束訓練便要投身二戰，橫越歐洲，飽經煙硝炮火的殘酷洗禮；《雷霆戰海》則講述3名年輕的美國海軍陸戰隊員，在太平洋戰場浴血奮戰，見證戰爭的恐怖。《空中群英》則以空軍視角俯瞰這場戰爭，除可見英美兩國作戰概念不一樣之外，也可見美軍在武器方面的精良；劇中提到的諾頓投彈瞄準器，便是原子彈「曼哈頓」計劃以外，美軍的最大投資，軍事迷對此應該有興趣及有更詳細的分析。不過有評論指劇中的戰爭場面拍得混亂，欠缺層次，且看今日上架的第5集到下月15日播出的第9集結局可會改善。

相關字詞﹕巴利基奧漢 奧斯汀畢拿 哥倫杜納 福永丞次 湯漢斯 開箱 史匹堡 空戰群英

上 / 下一篇新聞