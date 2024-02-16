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娛樂

《神奇4俠》三度開拍 雲妮莎加盟 61歲楊紫瓊再拍動作片

【明報專訊】第74屆柏林影展香港時間今日凌晨舉行開幕禮，歐洲電影市場率先展開交易，當中包括奧斯卡影后楊紫瓊再次拍攝動作片，在新戲《The Mother》扮演為救兒子重出江湖的媽媽角色；另外，Marvel漫畫改編的《神奇4俠》第三度重啓拍攝，除了早前公布《最後生還者》佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）飾演神奇先生外，Marvel電影前日亦透過社交媒體公布其他演出陣容。

現年61歲的楊紫瓊以打女形象奠定影壇地位，據美媒報道，她將參演的《The Mother》回歸驚慄動作片類型，由《希魔撞正殺人狂》法國女星美蘭妮羅蘭（Melanie Laurent）執導；故事講述楊紫瓊扮演的Ann是移民到美國的商人，育有兩名年輕兒子，兩人捲入波士頓腐敗警察及惡勢力的漩渦中，Ann毫無選擇，只能重出江湖力保兒子的安全。據悉此片在柏林的歐洲電影市場已找到國際發行。另外，早前在Netflix上架的法國片《女盜三人行》，正是由美蘭妮自導自演，估計她大有機會在新片客串一角。

趁前日情人節，Marvel電影製作了《神奇4俠》漫畫概念海報，順便透過社交平台宣布演出陣容，除了如早前報道，《最後生還者》佩特羅帕斯卡演神奇先生外，《職業特工隊：叛逆之謎》女星雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）會扮演隱形女俠，《大熊餐廳》艾邦摩斯巴拉赫（Ebon Moss-Bachrach）飾演石頭人，《怪奇物語4》祖瑟夫奎（Joseph Quinn）則扮演霹靂火，同時預告新片明年7月25日暑假檔期上映。

《神奇4俠》2005及2007年先後上映兩集，當時由20世紀霍士發行，並由《頭號殺姬》艾恩古福特（Ioan Gruffudd）演神奇先生，隱形女俠、霹靂火與石頭人3個角色，分別由《罪惡城》謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）、《美國隊長》基斯伊雲斯（Chris Evans）及《美國怪談》米高查格斯（Michael Chiklis）飾演。2015年重拍版本，換了全新演員陣容，包括「神奇先生」邁爾斯泰勒（​Miles Teller）、「隱形女俠」琦瑪拉（Kate Mara）、「霹靂火」米高佐敦（Michael B. Jordan）及「石頭人」占美比爾（Jamie Bell），電影成績未如理想，全球收1.67億美元。今次第三度重拍終於回歸Marvel電影宇宙，且看曾拍Marvel劇《溫黛與幻視》的麥錫文（Matt Shakman）執導新版，能否拍出新意，滿足超級英雄漫畫粉絲的期待。

麥迪文柏林影展宣傳監製新片

提起柏林影展，主競賽評審團主席兼《黑豹》女星雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）率領香港導演許鞍華等評審團成員出席記者會。《叛諜追擊》麥迪文（Matt Damon）亦抵達當地，準備出席有份監製的開幕電影《Small Things Like These》首映禮。該片亦入圍主競賽單元，由《浴血黑幫》添米蘭斯（Tim Mielants）執導，《奧本海默》施利安梅菲（Cillian Murphy）主演，講述愛爾蘭美其名是收容所實際像監獄的「抹大拉洗衣房」黑歷史。麥迪文日前受訪時表示《叛諜追擊6》正在籌備，並由《西線無戰事》愛德華伯格（Edward Berger）執導，不過拒絕確認是否會再次參演。

相關字詞﹕祖瑟夫奎 艾邦摩斯巴拉赫 佩特羅帕斯卡 楊紫瓊 雲妮莎卻比 神奇4俠

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