廖子妤睇好余香凝龍年封影后 陳穎欣催老闆古天樂結婚

廖子妤盼好姊妹Jennifer今年能踏上金像獎舞台領獎，「揭曉入圍名單前一晚，其實我瞓唔着，好緊張，好想Jennifer憑《白日之下》個角色入圍，真係好好睇，好開心佢可以入圍，這套是好電影，好多馬來西亞朋友都話好睇，希望新一代香港電影會有更多好作品。好想見證Jennifer領獎，她真的好值得，但對手都好強勁」。

許月湘獲師姐讚眼濕濕

Jennifer則抱平常心，反替師妹許月湘入圍好開心，「她是很好的新人、態度好，又是演藝學院畢業，好專業，希望以後金像獎名單會成日見到她的名字」。許月湘聽到Jennifer稱讚感動得眼泛淚光，受寵若驚，會繼續努力。

陳穎欣、林千渟與麥子樂過往新年不時被催婚及拍拖，3人笑言拜年時被催婚會答：「關你咩事。」若被老闆古天樂催婚又如何回應？陳穎欣笑言：「我知，我知！『咁幾時到你呀？』」引得全場發笑。

娛樂組

更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com