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娛樂

郵輪驚喜求婚 郭子豪宣布娶鄧卓殷

【明報專訊】郭子豪與2018年港姐亞軍鄧卓殷2019年爆出戀情，兩人愈愛愈高調，不時在社交網甜蜜放閃，早前又穿禮服和婚紗拍節目，被網民催婚。原來郭子豪去年已在郵輪上向鄧卓殷求婚成功，他們前日趁情人節在社交網宣布喜訊。郭子豪以英文留言︰「她說『是』，我們正式訂婚了，幸運的我！」他自言多年來一直絞盡腦汁，透露求婚想法因鄧卓殷曾說未坐過郵輪，便想到在郵輪上浪漫求婚。

郭子豪先騙女友是普通的日本之旅，在日本橫濱港的郵輪上求婚，雙方家人在場見證，獲其他乘客祝福。他稱和鄧卓殷幾乎每天在一起，保密是艱巨任務，經過6個月秘密計劃，終順利完成。

鄧卓殷貼出多張甜蜜求婚照片，留言︰「2023年初夏，沒想到這一趟旅程將會改變我一生。」她稱當時懷着去旅行放鬆心情到日本玩數天，上船後郭子豪與朋友走開，說去打招呼，叫她留在房看安全指引，不然船不會開。

驚喜一浪接一浪

第一次坐郵輪的鄧卓殷對程序毫無頭緒，乖乖留在房，半小時後還未見男友回來，突然有人按門鈴，給她戴上花冠，才意識到發生什麼事。她表示一直以為求婚會兩個人靜靜過，沒想到是這麼大場面，「看見他（指郭子豪）在郵輪的大熒幕上，全船人一起見證。他講的一番說話、承諾，播我們這幾年的片段，確實經歷及成長很多。沒想到驚喜還未完，他還把所有家人叫來見證我們生命這麼重要的一刻。我這個傻瓜竟然半年內一點蛛絲馬迹也沒發覺，直到現在也覺得像是一場夢」。

娛樂組

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