明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《盜月者》呂爵安鬧市派揮春造勢 《飯戲攻心2》鄧麗欣初八贈福米謝票

盜月者｜孖袁劍偉現身鬧市派揮春 Edan勁興奮 獲讚用心鑽研角色

【明報專訊】袁劍偉執導、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、張繼聰、白只主演，姜濤特別演出的賀歲片《盜月者》，票房已破千萬。為答謝觀眾支持，導演袁劍偉昨日聯同Edan快閃尖沙嘴與銅鑼灣鬧市，大派《盜月者》限量版揮春與手幅，二人驚喜現身，吸逾千人聚集，迫爆尖沙嘴與銅鑼灣。有戲迷讚賞Edan演出，表示看得出他用心鑽研與設計角色，才能塑造有血有肉的角色馬文舜。

Edan首次參與鬧市快閃活動充滿期待，心情興奮，「平時多數到戲院謝票，與大家距離比較遠，很少有機會交流。今次除粉絲外，還有普羅大眾，希望藉此邀請他們入戲院睇《盜月者》。而且是新年，感覺格外喜慶」。

Edan開心父親讚演得好

Edan日前病倒，新年休息後，顯得精神奕奕，「首映後病倒，現已完全康復，今次只是小問題，沒有太辛苦感覺，新一年最重要祝大家身體健康」。他病癒後前晚與爸爸到戲院睇《盜月者》，笑言：「跟家人入戲院睇自己主演的賀歲片，是難忘體驗，爹哋看完讚我演得好好，都幾開心。」已第3次看《盜月者》的Edan稱百看不厭，「再入戲院想聽旁邊觀眾的反應，這部戲真的可以看好多次，每次看不同角色反應，我第一次主要睇自己，第三次睇張繼聰、白只，感覺幾有趣，不會沉悶，大家可以看多幾次」。

另一部賀歲港產片《飯戲攻心2》截至昨日票房破2500萬，團隊宣布將會巡迴全港戲院謝票，導演陳詠燊及演員接力現身戲院，鄧麗欣與何啟華（Dee）明天與觀眾近距離接觸，謝票和派福米。

娛樂組

更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

上 / 下一篇新聞