《盜月者》呂爵安鬧市派揮春造勢 《飯戲攻心2》鄧麗欣初八贈福米謝票

Edan首次參與鬧市快閃活動充滿期待，心情興奮，「平時多數到戲院謝票，與大家距離比較遠，很少有機會交流。今次除粉絲外，還有普羅大眾，希望藉此邀請他們入戲院睇《盜月者》。而且是新年，感覺格外喜慶」。

Edan開心父親讚演得好

Edan日前病倒，新年休息後，顯得精神奕奕，「首映後病倒，現已完全康復，今次只是小問題，沒有太辛苦感覺，新一年最重要祝大家身體健康」。他病癒後前晚與爸爸到戲院睇《盜月者》，笑言：「跟家人入戲院睇自己主演的賀歲片，是難忘體驗，爹哋看完讚我演得好好，都幾開心。」已第3次看《盜月者》的Edan稱百看不厭，「再入戲院想聽旁邊觀眾的反應，這部戲真的可以看好多次，每次看不同角色反應，我第一次主要睇自己，第三次睇張繼聰、白只，感覺幾有趣，不會沉悶，大家可以看多幾次」。

另一部賀歲港產片《飯戲攻心2》截至昨日票房破2500萬，團隊宣布將會巡迴全港戲院謝票，導演陳詠燊及演員接力現身戲院，鄧麗欣與何啟華（Dee）明天與觀眾近距離接觸，謝票和派福米。

娛樂組

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