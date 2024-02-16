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娛樂

馬浚偉宣布新城簽歌手開拍港產片 譚玉瑛加盟開咪主持新節目

新城團拜｜馬浚偉宣布新城龍年大計 薛家燕向市民派利市勁親民

【明報專訊】新城廣播有限公司昨日舉行甲辰年新春團拜暨節目巡禮，新城首席營運總監馬浚偉、薛家燕、霍啟剛、梁思浩、譚玉瑛、曾比特、周吉佩、詹天文與施匡翹等出席，場面熱鬧。活動上公布新城知訊台將推出6個新節目，當中包括譚玉瑛主持的《QK玉瑛室》。馬浚偉透露新城在龍年會脫胎換骨，將成立音樂部及電影部，簽歌手及製作歌曲，一條龍服務；還會開拍電影。至於每年年底舉辦的《新城勁爆頒獎禮》，會成立音統會，推動全新歌曲評分制，以公平公正頒發樂壇成績表。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

馬浚偉受訪時表示，音樂部正與歌手和樂隊洽談簽約，以及發掘有潛質及對音樂有熱誠的素人，為他們製作歌曲推出，一條龍服務。電影部方面，正在籌備中，希望今年內開拍頭炮電影，以本土題材為主，由創意團隊負責，團隊目前有5名成員，包括葉文輝（啤梨）與周禮茂等。

重新製作廣播劇

問他會否幫手寫劇本？馬浚偉說：「公務很忙，沒時間寫劇本。」他透露會再製作久違了的廣播劇，亦已聯絡各大唱片公司，很多歌曲都會再出現在新城電台，亦不排除與唱片公司有更多合作可能，「我持開放態度」。

馬浚偉會否簽薛家燕（家燕姐）成為新城首名歌手？他說：「不簽家燕姐，都一樣力捧她。」家燕姐表示會在其藝術中心發掘有潛質學生，推薦給馬浚偉。馬浚偉聞言笑說：「要識跳十字步和有家燕姐的風味才會簽。」聲音沙啞的家燕姐表示不知何故，突然聲沙，活動結束後即去看醫生，明天年初八會在澳門舉行演唱會，不想影響演出。家燕姐在活動上大派利市，還主動走向圍觀的市民，向他們派利市。

曾比特肌肉發炎 盼身體健康

曾比特撐拐杖出席，表示農曆新年前，有日一覺醒來全身僵硬，動彈不得，家人即報警將他送院治理，診斷結果是腿部肌肉發炎，現在吃消炎止痛藥，「醫生說肌肉發炎有很多原因，運動過量和不運動都有可能發生，預防方法是動作要正確」。他笑言去年可能工作量不夠多，郁動得不足夠，希望今年郁動多些，並透露原本要留院，但入院翌日要做騷，不想失場忍痛出院完成工作。他希望龍年身體健康，有更多作品推出，以及人人爆騷。

周吉佩表示農曆新年很忙碌，只在前日初五情人節放了一天假和太太撐枱腳，透露太太屬實際型，不喜歡收花，所以他買了捲髮器送給對方，又可以共用，「我有情趣，但太太沒有，所以多年的情人節都是簡單度過」。

詹天文自爆有男同學追求

詹天文要應付中學文憑試（DSE），農曆新年留在家中溫習，情人節與「永遠情人」媽媽慶祝。下月滿18歲會否想拍拖？她表示目前專注讀書，雖然有男同學追求，但目前仍是以學業為重，成年後想考車牌，又自爆小學六年級已拍拖，「係puppy love，對方是同學，現在仍然是同學，他已不喜歡我，變成好朋友」。周吉佩笑說詹天文的puppy love比他還早。

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