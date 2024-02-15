【開箱】《愛愛內含光》 色誘觀衆見證「愛回家」本位

童年陰影 影響感情觀

《愛愛內含光》全劇8集，分4條主線，分別是邱家父母邱正男（洪都拉斯飾）與葉美芝（苗可麗飾），以及長女邱葳（夏于喬飾）和丈夫林世桀（馬志翔飾）、兒子邱宥森（林哲熹飾）和地下賭場老闆李嶽（巫建和飾），以及么女邱曖（詹子萱飾）和無業富二代周平克（柯震東飾）。4條線各有性與愛的煩惱；第1集葉美芝撞破丈夫看色情電影自瀆，大發雷霆，向么女告狀；翌日團年飯，得悉邱葳和世桀沒打算生育，再次嘮叨，跟護女的邱正男衝突；第2集正男發現老婆捐了大筆錢給宗教團體大怒，結果演變成高喊離婚，並收拾行李聲稱要買機票返回印尼的工廠。其後子女發現他根本沒有離開台灣，更跟一女子同居；葉美芝經婦科檢查發現自己患有俗稱椰菜花的性器疣皮膚傳染病，但她稱久未與丈夫行房；到底邱正男是否金屋藏嬌，成為全劇最大懸念。

邱葳與林世桀結婚7年，雖有不生育共識，但激情不再，尤其性事方面。兩人本是師生戀，如今反成為邱葳的隱憂，懷疑林世桀是否跟女學生出軌，並釀成感情上的疙瘩。邱宥森是同性戀者，伴侶亨利卻不可靠；曾在父親印尼工廠上班的宥森，回台後騙家人外出工作，其實每天晚上流連地下賭場，智商140以上的他，幾乎逢賭必勝，引起賭場老闆李嶽的注意，兩人合作到高級地下賭場碰運氣，結果愈走愈近。宥森更發現李嶽不是表面的粗枝大葉，反而十分孝順在鄉下的祖母。邱曖是網紅兼蜜蠟脫毛師，奉行有性無愛生活，大學同學周平克是其固定上牀對象，兩人約法三章不做親嘴、擁抱等情侶舉動，邱曖更邀請他假扮其男友在年夜飯回家向母親交代。其實兩人互相關心，而且無所不談，牀上牀下默契十足。直到邱曖的初戀男友博齊（鳳小岳飾）從英國回到台灣，會給周邱兩人帶來什麽衝擊？

邱曖和周平克一段佔戲最重，扮演兩人的詹子萱和柯震東也是全劇的顏值擔當；前者曾演出張孝全擔正的電影《罪後真相》，並到內地參與周迅、舒淇及陳坤等創辦的「山下學堂」，花了年半時間學演戲。去年參演MC張天賦歌曲《抽》和《與我無關》MV，受到香港觀衆矚目。她看來漂亮可愛而瘦弱，偶有倔強神色，劇中表現亮眼，跟柯震東也合襯。劇中講述她小時候遭父親遺留在車廂入睡，醒來後發現父親在夜店拖着小姐尋歡作樂，影響日後的感情觀，成為愛的逃兵，這段似通非通。周平克母親是富商情婦，聲稱愛情至上，竭力修補父子關係，周平克對父親卻很多不滿。劇情交代他小時候目睹父母的SM房事，認定母親受虐。邱周這一對以童年陰影撮合，兩人跟家庭的糾結卻瞬間解開，是否太過匆匆？

二哥同志情有驚喜

同樣情形也發生在大家姐邱葳與丈夫林世桀身上，前者氣丈夫不接電話，醉酒後險參與「多人活動」，卻在跟林世桀坦白一切後，演變成冷戰。身為大學教授的林世桀面對女學生的百般挑逗懸崖勒馬，就代表這對夫妻的問題已經解決？抑或彼此拒絕參與及了解對方的興趣與生活，才是感情癥結所在？

劇中最驚喜最浪漫反而是兒子邱宥森與黑幫李嶽的一段，前者受情傷，寄情賭博，憑智慧常取勝；兩人進軍高級賭局，邱遭設局暗算，處於下風；李直來直往，不惜捱打也要揭穿對家把戲，結果兩人就在「逃亡」後爆發激情。李嶽對於是否出櫃仍猶豫，甚至警告宥森不能宣揚。邱卻跟感覺前行，甚至千里迢迢到其老家探訪，揭開李嶽不為人知的過去。確認彼此關係後，李嶽決定洗心革面，往後跟宥森重新開始。劇集最後發現邱正男包二奶只是子虛烏有，葉美芝勸邱曖不要恨父親，認為他始終對家庭付出。4對夫妻或情人，不管因何原因出問題，或者從性開始，最後還是以愛與家庭為依歸。