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娛樂

【娛樂場】《婚後事》親熱戲突破電視尺度 陳自瑤首當女一身心透支

【明報專訊】無綫劇《香港愛情故事》監製林肯伙拍《BB來了》編審黃秉怡的都市愛情劇《婚後事》，探討愛情及婚姻世界各式各樣爭議的話題，「有人覺得上牀係出軌，但有人覺得𥄫女已經係不忠」。

劇集從主角潘善仁（羅子溢飾）、張明芯（陳自瑤飾）、呂靜海（王敏奕飾）、程天暉（羅天宇飾）、甘誠鈞（黎諾懿飾）與呂靜林（賴慰玲飾）的視點揭開故事不同面貌與真相，讓觀眾多角度了解人性、愛情定義和意義，同時與6主角一起經歷離婚、報復、出軌、不忠、結婚、放手及重生等，有黑暗又有光明一面。

6主角爆發複雜五角關係

《婚後事》共20集，其中一大特色是以非一般拍攝與包裝手法，以四大章節「離婚」、「不忠」、「錯愛」、「修復」呈現不同故事。每集一到兩個主角的視角敘述，每5集有一個小結局，過度至下一章節，似一本「有聲有畫的愛情小說」。劇中6名主角五角關係錯綜複雜，探索肉體出軌、思想出軌、不忠、傾慕、守護、愛情拜金理論、第三者，甚至性幻想等話題，展現現實中愛情與婚姻的掙扎，了解充滿矛盾的人生。

《婚後事》以潘善仁與張明芯為主軸，講述二人大學時已墮入愛河，拍拖多年後順理成章結婚生子。隨着時日過去，兩性關係的多元矛盾逐漸湧現，包括潘善仁不負責任又嗜賭的爸爸帶來極大的經濟壓力，子女教育方法大不同與女尊男卑等，不過最大問題是被視好男人典範的潘善仁背着別人眼中的「完美人妻」張明芯出軌，一直幸福美滿的婚姻頓時崩毀。

不停變裝 20歲演到50歲

《婚後事》自開拍以來一直備受關注，除陳自瑤首度升呢女一，劇中親熱戲被指有不少突破傳統電視尺度。官方宣傳照暫未見任何刺激官能場面，焦點落在一眾男女主角的角力戲和爆喊場口。陳自瑤承認《婚後事》劇本相當虐心，單看文字描述已足夠她「喊濕」數盒紙巾，正式拍攝時更試過一日之內由頭喊到尾。有時為遷就拍攝場地，她試過一日轉妝3至4次，由20多歲至接近50歲的造型都有，是演技、體力及速度大挑戰。

陳自瑤憶述拍攝「苦况」忍不住笑言，「返到屋企真係攰到唔識郁，日日係咁喊、係咁鬧，係咁化妝變裝，唔單止唔夠瞓，忙起上嚟仲可能真係每餐只扒兩三啖飯就埋位。不過其實幾辛苦都值得，一來個劇本我好鍾意，二來今次係自《缺宅男女》後再同羅子溢合作，大家經驗多咗，又一樣畀個劇本感動到不得了，所以合作起上嚟好有火花，撞到好多嘢出嚟，好好玩」。

《婚後事》

2月26日起 逢周一至五晚9時30分翡翠台播映

相關字詞﹕婚後事 娛樂場

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