「龍」圖大展多搞作 《造星V》5子預告頭炮出新歌

KC取笑希晉「水魚」

5人各自分享農曆新年必做的事，KC會約朋友一齊打麻將竹戰，覺得耍樂過程熱鬧、充滿歡樂有助開運，又取笑希晉是「水魚」，指定要約他打牌。希晉聽從媽咪指示，年三十晚用碌柚葉水冲涼，寓意將霉氣洗走，迎接新一年；亨仔每年陪母親行花市，買桔和年花，寓意花開富貴。Tsoul與Kim承認入行後比較迷信，不約而同到寺廟拜神祈福，求新一年帶來好運。Kim還會跟足傳統習俗，例如年廿八洗邋遢大掃除，跟家人食團年飯和年初一不洗頭。

踏入新一年，5子預告本月底推出合唱新歌，Tsoul說：「今年我們會以不同形式出快歌和慢歌。另外想拍跳舞主題和搞笑綜藝節目。」Kim曾表示想將音樂帶去更大舞台，預告2月有機會夢想成真，還自薦5人一齊拍劇，「我們拍完節目變熟，想試一齊拍劇。題材內容有關校園青春，或者煮食都可以，KC喜歡日本漫畫《日式麵包王》，我們可以拍《港式麵包王》」。

「肥亨」目標操腹肌

希晉為求進步正上堂學彈結他，嘗試向唱作歌手發展，同時勤力健身，操練變大隻仔，盼有機會上台騷肌。被好友嘲諷叫「肥亨」的亨仔同樣希望新一年能操出結實腹肌，去年拍完旅遊綜藝節目，旅程好玩又開心，他期待5子再出發飛更遠地方拍《任你點》系列，「第2季想由網民投票地點，我想去一些極地挑戰，例如沙漠和南極，KC就想去印度尋找自我」。提到跳舞和唱歌，KC認為可繼續同步發展，與女友楊安妮（Win Win）同熱愛跳舞，有構思親自編排舞蹈，盼獲公司支持，讓他可拍記錄自己跳舞的作品。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

場地提供：Little Sparrow

服裝：Tommy Hilfiger

造型：Dom CHEUNG

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