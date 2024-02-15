夫妻愛傳統 互送禮物手寫卡傳情達意 劉嘉玲爆威迫「社恐」梁朝偉睇美斯

攝影：劉永銳

劉嘉玲覺得全世界都很需要愛，是次活動提醒大家要將愛心帶給身邊及全世界所有人，很有意思，「世界充滿天災、疫情和戰爭，很多負面東西，要將愛傳達出去，由愛自己開始，再傳給身邊人」。她透露與偉仔相約了一班朋友一起慶祝情人節，「現在很少二人世界慶祝，與梁生（梁朝偉）過，你眼望我眼，跟朋友一起慶祝會歡樂些」。

年紀大 最想歡樂健康

嘉玲稱早已準備禮物送給偉仔，現在一切變得太簡單，無論問候和派利市等都透過手機傳遞，她自稱年紀比較成熟，還是喜歡傳統的東西，夫妻會互送禮物、寫卡，又大爆偉仔比她還要傳統，現在仍開支票，她已轉用網上銀行，「每年情人節，偉仔會寫張卡給我。（今年會否有驚喜？）都希望有驚喜，他不送就有驚喜。其實女仔在這方面很簡單，不需要什麼禮物，一朶花已足夠，是心意，有禮物當然更好」。最想收到什麼？嘉玲說：「想收歡樂和健康，我現在已很滿足，毋須太多東西，年紀愈大，發覺生活所需的東西不需太多，健康和快樂最重要。」

偏心睇好偉仔封金像影帝

偉仔憑《金手指》角逐《第42屆香港電影金像獎》最佳男主角，嘉玲自言偏心，看好偉仔攞獎，「我唔睇好佢，睇好邊個？其他入圍最佳男主角的演出都好好，我擺到明就係偏心，他在《金手指》的演出真的很好，我看了兩次，他的演技又去了另一個層次，這些演員很難得，我唔好再講太多，覺得好過分」。嘉玲透露偉仔將於3月中赴德國拍西片《Silent Friend》，所以未能出席金像獎頒獎典禮，她現在身為偉仔經理人，幫老公打理一切，暫時不會拍戲。

不過嘉玲最近主持內地綜藝節目《嘉玲自有約》，在大灣區拍了6集，邀請楊采妮、朱茵、鄭裕玲、莫文蔚和葉童等任嘉賓。

想邀郭藹明吳君如任嘉賓

嘉玲表示還有6集在香港拍攝，會到廟街、黃大仙、山頂、天星碼頭和大嶼山等有特色的地方取景，「香港有很多又靚又有特色的地方，透過節目介紹出去。嘉賓方面想邀請郭藹明和吳君如等，跟之前在大灣區多個地方拍攝一樣，邊介紹地方邊聊天，我想用輕鬆手法做節目，不想那麼嚴肅去訪談。之前跟很久沒見的楊采妮和朱茵聊得很開心。今輯嘉賓全女班，第二輯會全男班。（會否邀請老公上節目？）必需要。（不驚他寡言？）佢唔講咪我講晒」。

美斯場內行來行去已OK

提到美職球會國際邁阿密本月初來港表演賽，隨隊的阿根廷球王美斯缺陣鬧風波，當日到現場欣賞賽事的嘉玲對美斯缺陣亦覺有點可惜，「不過其實我是偽球迷，他踢不踢，對我來說不太失落，他在球場行來行去，我已經OK。當然很多人專程為他來港，又買很貴門票，想看他表演，我都明白。在我而言，見到碧咸和美斯已很開心，香港少有這種盛事，應該支持，所以我拖埋梁生去，他不太想去，怕人多，是我威迫他，他喜歡在家睇波，咁多人他會好驚」。

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