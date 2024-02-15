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娛樂

為疫下放無薪假員工補回薪金 林盛斌被讚良心老闆 初六開工大吉

【明報專訊】今日龍年大年初六，是開工、開市吉日，「棋人娛樂製作（香港）」老闆林盛斌（Bob）揀今日開工向員工大派利市，Bob豪派利市開心不肉赤，認為派出去的，日後會加倍返來，「好日子跟同事一起團拜，開開心心，主要都係所有同事一齊聚吓，大家一齊郁吓枱面，開吓部電腦，攞個意頭開工大吉！」

沒有不勞而獲

要討得老闆Bob的大利市，哪句祝賀說話最啱聽？Bob笑說：「佢哋多數會同我講生意興隆，我就會同佢哋講番『最緊要你生意興隆』，你好我好大家好。（可有人祝福『不勞而獲』？）呢個世界係無不勞而獲嘅，付出幾多，得到幾多，呢個態度先正確。」

去年「棋人香港」招兵買馬，簽了多名司儀組成團隊，包括余迪偉，他表示早前公司舉辦周年宴會，公布2023年業績理想，在疫情期間受影響放無薪假或折扣出糧的員工，獲補回這幾年少收的薪金。他稱雖然自己無份，但也感動到流淚。

壯大主持人團隊

被讚良心老闆的Bob表示，補薪主要是他的拍檔「棋人澳門」在疫情前做好多製作，但受疫情影響封關，一切停擺，「佢哋嗰邊好多同事，包括管理層都要折扣出糧，大家共渡時艱。通關後，澳門舉辦好多娛樂活動及演出項目，所以『棋人澳門』嗰邊好好彩多番啲生意，拍檔就覺得應要出番之前折扣咗嗰啲人工畀所有一齊捱過嘅人；我係非常贊成同支持呢個做法」。

Bob稱疫情時香港方面的生意也受打擊，幸好他們幾年前已為客戶做網絡宣傳，亦有好多長期客戶繼續找他們做設計方面的工作，故未算有好大影響，「這兩三年香港員工出足人工，亦不需放無薪假期，去年全公司員工加人工。今年是『棋人香港』10周年，好感恩，希望做到更好成績。去年中好開心跟幾個好出色的主持人合作，相處非常愉快，希望今年再有機會搵多幾個司儀合作，令我哋主持人團隊愈嚟愈壯大」。

記者：唐嘉晞

相關字詞﹕林盛斌（Bob）

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