專心執導音樂劇不再演戲 劉松仁：任何階段都要活得精彩

松哥與《利瑪竇》男主角王梓軒一同受訪，後者透露獲松哥點名任「班長」，負責協助其他演員。松哥指王梓軒幾乎演足全場，當中牽涉不少文言文及意大利文台詞，加上要記歌詞，角色很難演，「如果不是他，我諗好難搵到演員」。

沒再演杜琪峯電影 親揭真相

談到音樂劇找來杜琪峯共同策劃，松哥感激對方無限量支持，「他對我說，『松仔，難得你呢個年紀仲搵到樣嘢覺得要做，我無限量支持你』。譬如我哋請教他有關預算的事，他會用拍戲經驗來畀意見」。松哥曾擔任杜琪峯首部電影《碧水寒山奪命金》男主角，之後亦參演過對方數部1990年代作品，兩人最後合作是1996年電影《十萬火急》。沒再與杜琪峯合作，松哥親揭箇中真相：「佢話，『松仔，知唔知點解唔搵你拍戲，因為唔想無咗個朋友』。如果我哋兩個合作，可能真係嗌交。」

娛樂組