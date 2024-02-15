賀歲檔票房遜去年 跌24% 《飯戲攻心2》5日破2000萬排榜首

【明報專訊】賀歲港產片《飯戲攻心2》、《盜月者》及《臨時劫案》同於年三十（2月9日）上映。《飯戲攻心2》由鄧麗欣、張繼聰、林明禎等演出，承接首集氣勢，上映5天票房突破2000萬元。《盜月者》有MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及姜濤，5天票房過千萬元。至於郭富城、林家棟及任賢齊主演的《臨時劫案》，票房約532萬元。