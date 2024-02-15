明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

鄭中基爆開騷前一個月染新冠暴瘦 呂爵安任嘉賓備厚禮贈「老竇」

鄭中基演唱會｜Edan驚喜任嘉賓 自備厚禮畀「老竇」

【明報專訊】鄭中基相隔5年再踏紅館，舉行6場《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024—香港站》，前晚開鑼，請來在電影《闔家辣》飾演他兒子的MIRROR成員呂爵安（Edan）擔任嘉賓，上台幫手收利市炒熱氣氛。鄭中基重提當年在飛機醉酒鬧事，稱出道時沒什麼特別，很多人只記得他飲醉酒。他又自爆去年感染新冠病毒，瘦到只得133磅。現場有悼念已故藝人環節，感謝出現在他生命中的每一位。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

鄭中基演唱會獲成龍、郭富城、張學友、鄭伊健、方力申、古天樂、謝霆鋒、吳君如、陳慧琳及張敬軒等圈中好友送花籃祝賀，張達明、陳凱詠（Jace）、谷德昭與女友林子萱入場支持，鄭中基太太余思敏與子女，以及爸爸鄭東漢到場力撐。

重提當年飛機醉酒事件

鄭中基以《搬屋》及《想愛你》為演唱會揭開序幕，笑稱只開過4次紅館騷，不過有第3次在農曆新年舉行，命中率甚高。唱畢《兩代天使》後，他重提當年飛機醉酒事件，「看來有不少觀眾第一次睇我的演唱會，我就由出道講起，不過出道時沒什麼特別，只是很多人記得我飲醉酒，但沒飲醉酒這種事，就唱不到剛才首歌，我唔係話飲酒啱，我飲嗰時都有寫歌，尤其呢首《兩代天使》，唔知點解嗰時諗，如果我生女，要寫呢首歌畀佢聽」。獻唱《星光伴我心》時，熒幕播放已故Uncle Ray、周海媚、李玟、河國榮及鄭啟泰等相片悼念，他唱畢道：「感謝出現在我生命中嘅每一位！」

狂收觀眾利市 叫「大仔」幫手

到encore環節，鄭中基先以一曲《猛龍特警隊》邊唱邊走到台邊跟觀眾互動，不少觀眾握手時均獻上利市，要旁邊舞蹈員出動環保袋接收。他唱完《猛龍特警隊》即高呼：「大仔，搞唔掂呀！出嚟幫手呀！」擔任特別嘉賓的Edan隨即現身，惹全場觀眾尖叫聲不絕。Edan日前透露感染新冠病毒，已康復的他精神奕奕跟鄭中基合唱《有種》，更幫手收利市。

鄭中基向Edan送抱道謝，Edan即向他拜年𢭃利市，鄭中基表示向觀眾收的利市會全部捐出做善事，再讓Edan選擇𢭃他的利市還是宣傳其演出的賀歲片《盜月者》。Edan說：「我梗係揀利市啦！票房有幾多都唔係入我袋。」鄭中基大讚Edan醒目。

Edan亦禮尚往來，準備一份厚禮送給鄭中基，就是一對厚手套，他解釋因在電影《闔家辣》中，鄭中基經常偷偷去買手套識女仔，兩人隨即一人戴上一隻手套合唱《傷心的小鸚鵡》。鄭中基之後將手套轉贈台下的太太，場面搞笑。鄭中基又自爆開騷前一個月「中招」染上新冠病毒，在熒幕播出只有133磅的相片，他笑說：「再瘦落去，可以著回中學啲褲。」尾聲他以歌曲《My Only One》為首場演唱會作結。

Edan：單身有什麼好怕

昨日情人節，單身的Edan在社交網貼片，並玩「單身魔法道士」遊戲，他留言道：「我祝大家情人節快樂！有情人嘅繼續開開心心！無情人嘅就同我一齊繼續修練魔法啦！」他搞笑指單身又有什麼好怕，有他陪伴。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕呂爵安（Edan） 鄭中基

上 / 下一篇新聞