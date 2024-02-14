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娛樂

【開箱】《侵入者們的晚餐》 劇情翻轉再翻轉 誰都可重啟人生

【明報專訊】安藤櫻主演的《重啟人生》去年叫好叫座，全劇平均收視6.2%，跟同檔富士電視台「月9」劇《女神的教室》錄得7%不相伯仲；《重》劇橫掃日劇學院獎最佳劇集、導演、女主角、女配角及劇本共5獎，帶挈編劇「笨蛋節奏」（本名：升野英知）人氣急升，後者創作2024年新春特備日劇《侵入者們的晚餐》已於影視串流平台Netflix上架，90分鐘集齊懸疑、奇情、溫馨及搞笑等元素於一身，可觀程度不下前作。

《重啟人生》班底製作

《重啟人生》幕後原班人馬製作的《侵入者們的晚餐》，由《東京風雲》菊地凜子、《律政英雄2》吉田羊、《漂流者》白石麻衣、《紙月人妻》池松壯亮及《監察醫朝顏》平岩紙合演。菊地首次跟笨蛋節奏合作，但其夫婿染谷將太正是《重》劇主角之一，機緣並非巧合。

《侵入者們的晚餐》講述鐘點女傭田中亞希子（菊地凜子飾）和小川惠（平岩紙飾）由於家庭背景相似，格外投契。她倆的老闆是前寫真偶像藤崎奈津美（白石麻衣飾），離開娛樂圈後轉投商界發展，憑藉人脈和手段經營美妝、家務助理等生意，成為每年營業額達20億日圓（約1億港元）的話題人物。年輕貌美且長袖善舞的藤崎，在員工眼中是個賣弄風情和虧待下屬的壞老闆，小川機緣巧合下得悉社長逃稅的秘密，傳聞在家秘藏3億日圓（約1500萬港元）贓款，因而動了歪念，以「劫富濟貧」為藉口，說服田中一起行動。為了增加勝算，小川找來瑜伽班同學江藤香奈惠（吉田羊飾）充當顧問，她的犯罪知識僅來自劇集，因渴望開設瑜伽教室而答應幫忙；3名業餘小偷，趁藤崎周末到夏威夷度假期間入屋爆竊。

3人事先到社長位於東京代官山的豪宅「踩線」，然後偷走門匙複製備用。到了行動當晚，她們順利入屋，卻找不到任何贓款，反而發現多張慈善捐款的感謝狀，自覺怪錯好人，主動為社長清潔家居作補償。完事後準備離去，江藤驚覺速遞員重松洋介（池松壯亮飾）躲在更衣室，後者自稱為還巨債鋌而走險，她們賊喊捉賊，豈能報警求助，更尷尬的是原來她們記錯社長旅行日期，藤崎回家發現三女一男，如何收科？

笨蛋節奏心思細密

如果觀眾因喜歡《重啟人生》而追看《侵入者們的晚餐》，大概心裏有數，笨蛋節奏的劇本必備「翻轉再翻轉」元素，若非看到最後，真相難以揭穿，《侵》劇亦不例外；話說江藤在屋內發現前夫與社長的親暱合照，終於揭開婚變真相，一時妒火中燒，隨手執起利器，準備刺殺小三，幸好保安員毛利貴宏（角田晃廣飾）及時阻止，不致鑄成大錯。問題是，毛利何以匿藏在此？原來他是藤崎粉絲，色心蒙蔽理智下，盜用保安室後備鎖匙潛入香閨，因此目睹整場鬧劇發生。難得社長寬宏大量，對於5名不速之客既往不咎，讓他們改邪歸正「重啟人生」。事實果真如此？結局留待觀眾自行揭開，彩蛋保證有驚喜。事實上，在他們入屋爆竊的過程中，不難發現編劇給予大量提示，從大堂保安員無故失蹤，到速遞員碰跌房間擺設，所有畫面都有寓意，看罷全劇自會讚賞笨蛋節奏的心思細密。

《侵入者們的晚餐》充滿黑色幽默，故事荒誕令人失笑，細味後卻又覺悲涼；例如3名業餘小偷，手法破綻處處，大模廝樣進入豪宅，無論大堂或電梯的閉路電視已拍得一清二楚；入屋後大肆搜掠，無一人記得戴上手套，指紋印滿每個角落，可謂鐵證如山，事後還要留在屋內煮食閒聊，認真匪夷所思。但從各人對話，反映社會矛盾，包括重松創業，原本前途似錦，因經濟不景，生意失敗才被迫做賊；江藤原本婚姻美滿，直至丈夫出軌，搭上寫真偶像，導致離婚收場。這些都是日本甚至全球同樣面對的深層次問題，誠如《窄路微塵》中張繼聰所說：「不要因為世界變壞，我們就要成為壞人。」能否捱過逆境重新做人，才最值得反思。

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