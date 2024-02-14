Lisa首拍美劇參演《白蓮會3》

【明報專訊】HBO劇集《白蓮會》一連兩季叫好叫座，接連贏得艾美、金球等獎項，第3季正在籌備得如火如荼；承接前兩季兇案均發生在度假酒店及相關地區，第3季亦不例外，並從前兩季的夏威夷和西西里島遷移至亞洲的泰國，預計在蘇梅、布吉及曼谷等地取景。繼《V世代》柏德烈舒華辛力加（Patrick Schwarzenegger）、《職業特工隊3》米雪莫娜漢（Michelle Monaghan）、《波士頓絞殺手》嘉莉浣恩（Carrie Coon）、《情迷聲色時光》女星柏嘉保斯（Parker Posey）等參演，韓國女團Blackpink成員Lisa亦宣布加盟，成為繼演出《偶像漩渦》的Jennie後，第2名參演美劇的Blackpink成員，並會以真名Lalisa Manobal首次演出。據悉泰國政府旅遊局將與HBO合作，全力支持該劇在當地拍攝。