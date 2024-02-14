奧斯卡午宴 《芭比》導演女主角贏掌聲 《墮下的對證》牧羊犬「美斯」搶鏡

《壯志凌雲：獨行俠》去年獲金像獎最佳電影等6項提名，監製兼男主角湯告魯斯相隔多年再次參加奧斯卡午宴，甫現身即成為眾星「集郵」目標，其後的大贏家《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊和關繼威，都不放過合照機會。今年午宴的焦點，由湯告魯斯轉移到《墮下的對證》狗明星「美斯」身上。

獲最佳電影、導演、女主角、原創劇本及剪接共5項提名的《墮下的對證》，講述作家妻子與教師丈夫跟視障兒子在法國阿爾卑斯山偏遠小鎮過着與世隔絕的生活，丈夫離奇墮斃，妻子成為疑兇，兒子和陪伴左右的愛犬Snoop成為目擊者。屬於邊境牧羊犬的狗明星「美斯」片中扮演Snoop，拍攝了22日，深受台前幕後喜愛，前日在訓練員羅拉岡天尼（Laura Martin Contini）陪同下專程從法國到洛杉磯出席午宴，即時成為全場焦點，《Barbie芭比》亞美利卡法拉娜（America Ferrera）和賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）、《大師級愛情》畢利谷巴（Bradley Cooper）、女歌手Billie Eilish、音樂人Mark Ronson均與牠集郵或打招呼。憑《可憐的東西》（Poor Things）角逐影后的愛瑪史東（Emma Stone）接受美媒訪問，談及「美斯」演技更講到眉飛色舞，「《墮下的對證》團隊把牠帶到現場卻裝死，搞到每個人都很擔心，牠卻突然站起來精神抖擻，像要告訴大家『我也是演員』，真是精彩」。

獲8項提名的《Barbie芭比》，姬達嘉域與瑪歌羅比未能躋身最佳導演及女主角候選名單，但前者有份爭最佳改編劇本，瑪歌則是《芭比》監製，所以兩人亦現身午宴；據美媒報道，當大會逐一讀出候選者名單，姬達和瑪歌及《奧本海默》基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）、羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、《墮下的對證》女主角珊迪娜許勒（Sandra Huller）、《花月殺手》莉莉格斯桐（Lily Gladstone）、《滯留生》保羅基亞馬堤（Paul Giamatti）獲得最雷動的掌聲。

提前1小時 謝辭限45秒

另一方面，美國影藝學院主席楊燕子提醒各候選者，今年頒獎禮比過往提前1小時舉行，而且夏令時間同日開始。楊燕子強調致謝辭限定45秒內完成，團體得獎也是相同時間，又特別提到第80屆奧斯卡頒獎禮，點名憑《2百萬奪命奇案》捧走最佳男配角的查維爾巴頓（Javier Bardem）只用了約37秒說出簡潔謝辭，值得大家參考。