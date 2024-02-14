【娛樂場】《HOME即是識》 藝人素人激戰爭10萬獎金獎品

馮盈盈對於再跟森美拍檔不敢怠慢，「我一定會做足功課，準備好資料蒐集」。參賽者不論藝人或素人，只要擅長處理家中大小雜事，就能組隊爭奪10萬元獎金獎品。

開啟bonus夾萬即贏1萬

《HOME即是識》率先展開6場初賽，每場初賽將有6隊同時比賽，分別為兩隊藝人隊和4隊素人隊。每輪比賽分3個環節，分別是選擇題、實驗題和搶答題，參賽者除要搶答鬥高分，還要鬥搶「識HOME盲盒」，盲盒內除獎品，還會暗藏「開啟bonus夾萬」鎖匙，每集能打開夾萬的隊伍，將能贏取1萬元獎金。每場初賽獲得最高分隊伍將晉身決賽，決賽將有6隊家居達人對決，爭奪終極獎金。

首兩集是第一輪初賽，藝人隊有Patrick Sir（林溥來）與太太關宛珊、沈震軒和女友陳欣妍；素人隊則有黃生與黃C拉、Shing和Yanka、Patrick與司琪，以及呀安和姵如。

沈震軒自爆有強迫症

行知識型路線的Patrick Sir甫出場即大拋書包，「屋企長期擺3樣嘢好緊要，梳打粉、白醋同檸檬，呢3樣嘢好神奇，通渠都得」。關宛珊亦不執輸說：「檸檬擺雪櫃可以除臭。」

沈震軒分享執屋心得，自爆有強迫症，「我好似緝毒犬，見哪處有東西就會執，隻杯擺歪了會放番好」。陳欣妍則自爆常挑戰男友底線，為滿足沈震軒的完美主義，會刻意將杯放在不正確位置。

一眾參賽者玩得投入，在問答環節氣氛熱鬧，其中一條問到對付血、汗、油脂等污垢，應用哪種物品清潔較有效？對檸檬情有獨鍾的Patrick Sir再度大力推介檸檬汁好處，「用檸檬汁浸一晚就得」。

素人隊展露真性情

素人隊的黃生與黃C拉、Shing和Yanka玩得最搶fo，霸氣外露的黃C拉瓣數多多，以前是老師的她還有地產牌照。Shing和Yanka玩實驗題最落力，除極速以寶貼加洗甲水完成清走塗改液任務外，在實驗題終極戰中，大大隻的Shing在爭奪雪櫃內的道具期間，撞開黃生，戰况激烈。

《HOME即是識》

逢星期一至三晚10時半翡翠台播映