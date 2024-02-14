冬菇頭麥玲玲為Avantgardey算命

等埋位時，Avantgardey成員圍着麥玲玲要求算命，有成員問姻緣，也有關心事業發展問前程。問今次與Avantgardey合作原因？麥玲玲說：「我估計係因為我微博有1500萬粉絲量，又熟悉中國傳統文化。」她表示Avantgardey想攻內地市場，提議女團以內地爆紅的洗腦曲《科目三》做背景音樂拍短片。

蕭唯展向女團成員派利市

Avantgardey工作之餘趁機感受香港風味，「生煎包王子」蕭唯展前日在社交平台貼出跟Avantgardey成員在店內合照，逐一向她們派利市，他寫道：「點都估唔到佢揀咗嚟我哋堅信號食生煎包，多謝你哋嚟到香港帶畀我哋咁精彩嘅表演。祝你哋每一位身體健康，心想事成，跳出個未來。我派吓利市先！」有朋友留言問他有沒有自我介紹是跳舞高手？蕭唯展說：「講咗啦！不過佢哋唔識聽廣東話。」問他有沒有一起跳舞？他笑言跳到扭親條頸。

娛樂組