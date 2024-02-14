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娛樂

冬菇頭麥玲玲為Avantgardey算命

【明報專訊】日本人氣舞蹈女團Avantgardey近日應香港旅遊發展局邀請來港，為花車巡遊任表演嘉賓。Avantgardey在港期間獲安排跟堪輿學家麥玲玲一起拍攝香港旅遊宣傳片。麥玲玲為配合Avantgardey造型，戴了跟女團同款冬菇頭造型假髮，又自掏荷包購買具有象徵意義的年花，包括蘭花、富貴竹與五代同堂帶到場地拍攝，向Avantgardey宣揚農曆新年與中國傳統文化，女團成員對年花包含的象徵意義表示好奇。

等埋位時，Avantgardey成員圍着麥玲玲要求算命，有成員問姻緣，也有關心事業發展問前程。問今次與Avantgardey合作原因？麥玲玲說：「我估計係因為我微博有1500萬粉絲量，又熟悉中國傳統文化。」她表示Avantgardey想攻內地市場，提議女團以內地爆紅的洗腦曲《科目三》做背景音樂拍短片。

蕭唯展向女團成員派利市

Avantgardey工作之餘趁機感受香港風味，「生煎包王子」蕭唯展前日在社交平台貼出跟Avantgardey成員在店內合照，逐一向她們派利市，他寫道：「點都估唔到佢揀咗嚟我哋堅信號食生煎包，多謝你哋嚟到香港帶畀我哋咁精彩嘅表演。祝你哋每一位身體健康，心想事成，跳出個未來。我派吓利市先！」有朋友留言問他有沒有自我介紹是跳舞高手？蕭唯展說：「講咗啦！不過佢哋唔識聽廣東話。」問他有沒有一起跳舞？他笑言跳到扭親條頸。

娛樂組

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