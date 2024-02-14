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娛樂

任賢齊美國巡唱探愛女 林家棟孭飛為新片謝票兼𢭃利市

【明報專訊】任賢齊（小齊）與林家棟主演賀歲片《臨時劫案》，於農曆新年陪伴大眾一起迎春接福。穿紅皮褸配牛仔褲的小齊，站在一身西裝打扮的家棟身旁合照向各界拜年，造型似曾相識，二人不經意神還原35年前周潤發與劉德華合演的經典電影《賭神》中「賭神」和「刀仔」的海報造型照，非常搞笑。踏入龍年，小齊和家棟各有各忙，家棟繼續度劇本；小齊則趁到美國巡唱，探望在當地讀書的女兒。家棟得知小齊到美國，新片謝票重任落在他身上，笑稱當賀年聚會，順便𢭃利市。

記者：鍾一虹

家棟與小齊主演的《臨時劫案》在賀歲檔上映，問到對票房有沒有信心？家棟表示沒有壓力，賀歲檔有多部不同類型電影供市民選擇，最緊要大家開開心心。

小齊祈願電影同業百花齊放，「部部戲都拍得精彩，觀眾有福氣，就好似有幾間餐廳，間間都好食，就大家開心」。

疫情中拍喜劇冲喜

家棟回想新冠疫情期間拍《臨時劫案》，當時大家仍然要戴口罩，環境氣氛很納悶，對他來說難得接演喜劇，有種冲喜感覺，經常跟導演麥啟光和其他演員開玩笑兼度橋，拍得非常開心。

小齊自爆開工見到家棟和林雪演戲已忍不住笑，「雪哥跟家棟在的士裏鬧交，好生活化，好似在網上睇到乘客和司機鬧交的短片」。小齊笑稱雪哥性格搞笑，之前開演唱會曾邀請對方任嘉賓，「雪哥平時唱歌好犀利，那次一上台就忘記歌詞，現場沒有安排字幕機提示，於是他亂唱，幾驚變成我的告別演唱會」。

小齊為養員工密密做騷

小齊農曆新年飛美國巡唱，寓工作於娛樂，「女兒在美國讀書，順便可以去探她，現在工作盡量遷就生活安排」。之後他會到巴黎、倫敦、馬來西亞、澳門、內地等繼續開騷，檔期已排到11月，還引誘家棟遊埠做嘉賓。有沒有計劃在香港開演唱會？小齊說：「我都很想，但未找到演出場地。」

家棟笑問小齊搏命做騷，是不是等錢使？小齊笑認，「公司等錢使，前幾年公司差點執笠，因為我們沒有裁員、減薪，疫情時撐得幾辛苦，現在要做好業績，很多員工跟我合作很久，想他們好好照顧屋企，若然賺多些錢可以分紅或派獎金，况且我也很喜歡唱歌」。

家棟發憤還劇本債

單身的家棟自言日常生活平淡，不是待在家中就是返工，農新曆年為《臨時劫案》入場謝票見觀眾，也是不錯活動，「小齊要去美國，我要孭起所有謝票，會不會有利市𢭃㗎？當賀年聚會，大家開心，都幾好。不過我都要把握農曆新年假度劇本，有兩三個劇本被人催到甩褲」。小齊歡迎為家棟的電影作主題曲，又自薦再跟對方拍戲，皆因合作相當愉快，「好劇本難求，家棟好搏命做電影，若他邀請我合作，我一定接拍，會很放心。我花好多錢請編劇，搞幾個劇本都未搞好，想將自己首歌《傷心太平洋》拍成電影」。家棟鼓勵對電影有熱誠的小齊嘗試做監製或導演，小齊說：「做導演太辛苦，想學家棟做監製，拍好電影是我夢想，做到會有成就感。」

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