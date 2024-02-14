內地回港帶逾百支煙彈過關 胡鴻鈞感羞愧 澄清冇被捕

等候法庭出傳票

胡鴻鈞帶逾百支加熱煙過關引起外界關注，台灣傳媒也有報道香港歌手帶百多支加熱煙「被捕」消息。胡鴻鈞經理人公司邵氏昨日回應，「胡鴻鈞1月底在內地工作完回香港時，因攜有數盒加熱煙彈，被海關截獲，即場被沒收，待衛生處詳細檢核後法庭會發出傳票，因此並沒有被拘捕及需要保釋的說法。胡鴻鈞對自己作為藝人因對法例知識的不足而觸犯法例感到羞愧，承諾會深切反省，也會汲取教訓，經一事，長一智，今後將謹言慎行，履行公眾人物應有的責任」。

海關方面回覆《明報》查詢時表示：「海關不會評論個別個案。海關提醒市民，《2021年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例》已於2022年4月30日起生效。根據法例，任何人進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙產品、草本煙及任何相關的器具、零件和配件，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。」

娛樂組