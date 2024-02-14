明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

內地回港帶逾百支煙彈過關 胡鴻鈞感羞愧 澄清冇被捕

【明報專訊】胡鴻鈞上月27日到廣州參與《花都賀歲金曲演唱會》，跟草蜢、陳慧嫻與呂方等同台演出，回程時他帶加熱煙產品遭海關截獲被沒收兼等傳票。昨日有報道胡鴻鈞在廣州演出後回港，在九龍高鐵站被海關人員搜出身上及行李有逾百支加熱煙，等待上庭。胡鴻鈞回覆傳媒稱是幫朋友買，他在這方面認知不多，誤以為香港可以帶加熱煙過關，汲取今次教訓，下次一定不會再犯。

等候法庭出傳票

胡鴻鈞帶逾百支加熱煙過關引起外界關注，台灣傳媒也有報道香港歌手帶百多支加熱煙「被捕」消息。胡鴻鈞經理人公司邵氏昨日回應，「胡鴻鈞1月底在內地工作完回香港時，因攜有數盒加熱煙彈，被海關截獲，即場被沒收，待衛生處詳細檢核後法庭會發出傳票，因此並沒有被拘捕及需要保釋的說法。胡鴻鈞對自己作為藝人因對法例知識的不足而觸犯法例感到羞愧，承諾會深切反省，也會汲取教訓，經一事，長一智，今後將謹言慎行，履行公眾人物應有的責任」。

海關方面回覆《明報》查詢時表示：「海關不會評論個別個案。海關提醒市民，《2021年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例》已於2022年4月30日起生效。根據法例，任何人進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙產品、草本煙及任何相關的器具、零件和配件，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。」

娛樂組

相關字詞﹕加熱煙 胡鴻鈞

上 / 下一篇新聞