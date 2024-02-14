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娛樂

炮製情人節賀年蛋糕催旺桃花 34歲龔嘉欣心急當媽 崇尚自然拒雪卵

【明報專訊】龔嘉欣兔年憑無綫劇《靈氣逼人》與張振朗一段淒美人鬼戀感動不少歡眾，可惜現實中她的真命天子仍未出現，趁龍年大年初五適逢西方情人節，她特意親手炮製限定情人節賀年蛋糕冲喜，祈求桃花運快來，實現她當母親的願望。談到會否考慮雪卵，34歲的龔嘉欣稱崇尚自然，未有這個打算。

記者：林祖傑

龔嘉欣透露農曆新年不會收爐，即使不用開工拍劇，也寧願到有份投資的蛋糕cafe幫手洗碗，以及好好計劃一個人的旅行，「想到外地試食不同地方的蛋糕，尋找新靈感，開心最重要，大家食甜品都會感到開心，我想做些事令大家開心，所以才開設蛋糕cafe」。一向喜歡品嘗中西甜品的她直認可以食得好甜，所以十分喜愛農曆新年的賀年甜食，她自詡：「食極唔肥，是上天給我的禮物。」

舊情助改善缺點

龍年大年初五亦是西方情人節，龔嘉欣自認不浪漫，不過少女時期曾親手製作情人節蛋糕給當時的男朋友，「當然唔靚啦，不過都好開心的」。

提到她以往拍拖總未能修成正果，龔嘉欣說：「將近30歲時，曾有少少壓力，覺得當時踏入人生新階段，很多人成日關心我，現在34歲，已不太着緊，沒有壓力。」她認為每段感情都能令自己成長，且讓她發現到本身性格缺點得以改善，「有好多缺點，不夠嗲、個人太直、講嘢太倔、份人又好急，喜怒長期形於色，要改一改脾氣溫柔啲，希望將來可以做一個更加好的女朋友」。

想跟閨密同時懷孕

龔嘉欣曾直認開始心急結婚，很想快點當媽媽，她稱知道大家都很真心想她有好歸宿，「急！但冇得急，身邊所有朋友全部都結了婚生小朋友，自己都好想快點行到這一步，但我是個認真的女仔，不會為結婚而結婚，不想草草去做這件事，求其結最終離婚收場會好痛苦，真的未有一個對的人出現，雖然好期待有家庭，既然自己亦未必準備好，就先享受一個人住」。她稱曾希望和閨密陳凱琳和譚凱琪同時懷孕，對她而言是最靚的畫面，相信一定是人生最美好的回憶，但一切只是她一廂情願，龔嘉欣笑道：「她們當然拒絕我，這個可能性好低。」對於可會選擇雪卵？她稱崇尚自然，暫時未有這個打算。

望住獎櫃心滿意足

龔嘉欣表示工作以外，是宅女一名，也是個不容易相處的人，不過也曾經試過與前度有結婚衝動的一刻，「我覺得當時是不理智的，並沒有後悔，如果當時選擇結婚而不選擇工作，不會得到現在擁有的，我不會和別人比較，在家中望住個獎櫃會懂得感恩，覺得好似夢一場」。獎櫃仍欠缺視后獎座，她說：「當然想攞，但攞唔到咪攞唔到囉。獎真係好難攞，要看天時地利人和，只是覺得攞埋視后就會圓滿啲，攞唔到我唔會唔開心，攞到我就會好開心，就係咁簡單，我很知足，在家中望住得到的獎項已很開心，人長大了，覺得做人最緊要開開心心。」

場地提供：K11 Glasshouse greenery

化妝：Henry Li

髮型：Sue Cheung

服裝：Maje

相關字詞﹕情人節 龔嘉欣

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