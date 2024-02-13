【開箱】《愛情少一啪》 無性夫妻生擒偷情男女

韓國常見無性夫妻

《愛情少一啪》韓國原名《LTNS》（Long Time No Sex的縮寫），顧名思義講述一對婚後沒有性生活的夫妻：雨珍（李絮飾）任職酒店櫃台服務員，與的士司機Samuel（安宰弘飾）結婚5年，彼此忙於生計，關係日益疏離，更遑論性生活，唯有自行解決需要。正當他們為金錢而煩惱之際，雨珍偶然發現好友正秀（李學周飾）出軌秘密，後者主動支付掩口費。雨珍靈機一觸，決定與Samuel合作，蒐集其他男女的出軌證據，藉以謀財。二人在捉姦過程中，同時檢視夫妻關係。

《愛情少一啪》全劇共分6集，現已全部上架。劇中涉及不倫題材及性愛內容，不適合未成年人士觀看。雖然題材寫實，其實性愛場面並非賣點，主要探討婚姻關係。據韓媒報道，平均十對韓國夫妻中，超過三對過着無性生活，部分熟齡夫婦更傾向「卒婚」，意指雙方共同履行家庭責任，分開生活但不離婚，在情感上「放生」對方。

生活逼人影響婚姻

《愛情少一啪》寫實描述婚姻關係，直率地談及夫妻性生活。雨珍與Samuel原本感情不錯，婚前婚後性生活也和諧滿足，直至日子久了，開始背向而睡，後來索性獨佔一張單人牀，原因之一是生活逼人，Samuel先被公司裁員，嘗試創業又失敗，轉行做的士司機，遇上樓價下跌，物業損失2億韓圜（約120萬港元）淪為負資產；另一方面，Samuel又因服食防脫髮藥而影響性能力，逐漸變成無性夫妻。

劇集加插多個婚外情故事，雨珍在酒店工作，見慣偷情男女，當中不乏行為與態度惡劣的顧客，雨珍把顧客資料偷偷記下，與丈夫跟蹤他們，偷拍不倫罪證，繼而勒索金錢，例如劇中一名中年婦女，透過相親結婚並育有兩子，但丈夫從不吻她，自覺如鐘點女傭，因缺乏愛情滋潤而決定出軌；另有一對銀行職員，每日趁午飯時間偷情，女方一直以為男友會離婚，其實男方妻子剛有身孕。劇集亦描述一對女同性戀人，其中一方已婚，看似擁有幸福家庭，卻因婆媳關係而感到壓力，於是另覓真愛。

思想肉體分別出軌

雨珍與Samuel看着別人偷情，開始反思夫妻生活，劇集尾聲終於揭穿他倆秘密，Samuel與鄰居鄭敏秀（玉子妍飾）均喜歡做家務，不時交流心得，並到對方家中打掃，關係逐漸變得曖昧，但從沒有越軌行為；雨珍與Samuel吵架後，重遇舊愛鄭基石（柳德煥飾），兩人發生一夜情，雨珍強調二人「有性無愛」，Samuel則對敏秀有感情，但沒發生關係。他倆一個肉體不倫，一個思想出軌，究竟誰對誰錯，留給觀眾思考。

《愛情少一啪》加入輕鬆表現手法，雨珍與Samuel笨手笨腳去勒索，頗有喜劇效果。演員表現也令人眼前一亮，安宰弘參演劇集如《回答吧！1988》、《假面女郎》，無論配角或主角都應付自如，本劇亦不例外。至於Netflix新劇《炸雞奇遇記》將於今年首季推出，令人期待。李絮今次也選對劇本，扮演外剛內柔的妻子，演來毫無違和，她慫恿丈夫一起勒索不倫男女，全因抱着「已經是社會最低層人士，沒有任何東西可以輸」心態，相信令不少觀眾有共鳴。