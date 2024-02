《死侍與狼人》預告首曝光 曉治積曼做「影後」

《死侍與狼人》是賴恩雷諾士首次加盟Marvel電影宇宙(簡稱MCU)之作,亦是曉治積曼自2017年《盧根》後,相隔8年再演狼人角色,Marvel電影公司總裁奇雲費格(Kevin Feige)早前證實,新片將是MCU首部「R級片」,即未滿17歲人士必須由家長或監護人陪同才能入場收看。受到去年美國演員公會(SAG)罷工影響,《死侍3》原定今年5月開畫,現延至7月26日在美國上映,香港提前兩日登場。

今年另一重頭戲是《我的超豪男友》朱浩偉執導,美國女歌手Ariana Grande、《賊眉賊眼大酒店》辛菲亞艾利和(Cynthia Erivo)和《奇異女俠玩救宇宙》金像影后楊紫瓊合演,改編自百老匯音樂劇的同名歌舞片《女巫前傳》(Wicked),故事講述Ariana與辛菲亞在魔法學院認識的經過,後者因與眾不同的膚皮而惹起同學恐慌,「有時候我身體變成綠色,壞事就會發生」,幸獲前者伸出友誼之手,楊紫瓊飾演院長亦看出她的獨特潛能,協助她對抗《侏羅紀公園》謝夫高拔林(Jeff Goldblum)扮演大魔法師。《女巫前傳》分成上下兩集推出,首集將於今年11月開畫,下集延至明年11月放映。

另一方面,當《猿人爭霸戰》三部曲結束後,同系列最新篇章《猿人爭霸戰:猩凶帝國》(Kingdom of the Planet of the Apes)的第2條預告片昨日亦登場。故事講述後凱撒時代,猿人成為地球主要物種,人類淪為次等生物隱居。猿人帝國由暴君猩猩帶領,一隻年輕猩猩對自己所認知的過去產生疑惑,更作出主宰人類及猿人未來的重大決定。新片定於5月9日在港上映。