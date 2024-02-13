《死侍與狼人》預告首曝光 曉治積曼做「影後」

《死侍與狼人》是賴恩雷諾士首次加盟Marvel電影宇宙（簡稱MCU）之作，亦是曉治積曼自2017年《盧根》後，相隔8年再演狼人角色，Marvel電影公司總裁奇雲費格（Kevin Feige）早前證實，新片將是MCU首部「R級片」，即未滿17歲人士必須由家長或監護人陪同才能入場收看。受到去年美國演員公會（SAG）罷工影響，《死侍3》原定今年5月開畫，現延至7月26日在美國上映，香港提前兩日登場。

今年另一重頭戲是《我的超豪男友》朱浩偉執導，美國女歌手Ariana Grande、《賊眉賊眼大酒店》辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）和《奇異女俠玩救宇宙》金像影后楊紫瓊合演，改編自百老匯音樂劇的同名歌舞片《女巫前傳》（Wicked），故事講述Ariana與辛菲亞在魔法學院認識的經過，後者因與眾不同的膚皮而惹起同學恐慌，「有時候我身體變成綠色，壞事就會發生」，幸獲前者伸出友誼之手，楊紫瓊飾演院長亦看出她的獨特潛能，協助她對抗《侏羅紀公園》謝夫高拔林（Jeff Goldblum）扮演大魔法師。《女巫前傳》分成上下兩集推出，首集將於今年11月開畫，下集延至明年11月放映。

另一方面，當《猿人爭霸戰》三部曲結束後，同系列最新篇章《猿人爭霸戰：猩凶帝國》（Kingdom of the Planet of the Apes）的第2條預告片昨日亦登場。故事講述後凱撒時代，猿人成為地球主要物種，人類淪為次等生物隱居。猿人帝國由暴君猩猩帶領，一隻年輕猩猩對自己所認知的過去產生疑惑，更作出主宰人類及猿人未來的重大決定。新片定於5月9日在港上映。