Taylor Swift吻賀男友捧超級碗 Usher中場表演溜冰險失足 開騷前賭城註冊再婚

據英國《每日郵報》報道，Taylor Swift本月10日完成最後一場東京巨蛋騷後，隨即乘坐私人飛機，先返回加州寓所稍事休息，再轉飛拉斯維加斯，在超級碗決賽前夕輕鬆抵達貴賓廂房，跟圈中好友包括「死侍嫂」​碧琪麗芙莉（Blake Lively）、《壯志凌雲：獨行俠》男星邁爾斯泰勒（​Miles Teller）、女歌手Ice Spice及Lana Del Rey等一起為男友查維斯卻斯效力肯薩斯城酋長隊打氣。有網民發現Taylor Swift戴上代表男友球衣的87號頸鏈入場，為應援無所不用其技。

Gaga支持49人隊

今屆超級碗決賽可謂勢均力敵，肯薩斯城酋長與三藩市49人在法定時間內打成平手，Taylor Swift全程表現緊張，不時「咬手指」又狂飲啤酒降溫。最後加時作賽，酋長隊球員在最後一刻達陣，終以25比22險勝對手，過去5年三度衛冕，她興奮得先擁抱身邊閨密，再衝落球場向男友送上勝利一吻，然後相擁返回球隊更衣室。

據美媒統計，這日入場欣賞決賽的名人明星超過75位，除了Taylor Swift等人外，還有《花月殺手》里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）和他的「蜘蛛俠」好友杜比麥奎爾（Tobey Maguire）、「蟻俠」保羅路德（Paul Rudd）、Beyonce一家三口、前披頭四成員保羅麥卡尼（Paul McCartney），以及賽前誤傳有份參與中場演出的Justin Bieber等，至於支持49人隊的另一樂壇天后Lady Gaga與男友Michael Polansky，恐怕要失望而回了。

今屆請來格林美得獎男歌手Usher擔任中場表演嘉賓，先以《Caught Up》打頭陣，再唱出《U Don't Have to Call》、《Superstar》等大熱歌曲，然後跟女歌手Alicia Keys合唱《My Boo》配合貼身舞姿，輕易掀起高潮，當他獨唱《U Got It Bad》更即興脫掉上衣，露出健碩肌肉，再度炒熱現場氣氛。

戴白手套致敬MJ

Usher為向已故流行曲天王米高積遜（Michael Jackson）致敬，刻意穿戴一隻白色閃爍手套，又大跳「月球漫步」（Moonwalk）舞蹈。稍後輪到女歌手H.E.R.自彈自唱《Bad Girl》，加上饒舌歌手Lil Jon及Ludacris現身跟Usher合唱經典《Yeah!》，為13分鐘演出寫下圓滿句號。惟美中不足的是，當Usher穿著滾軸溜冰鞋從Black Eyed Peas成員will.i.am胯下穿過，起身時幾乎失足跌倒，幸好及時穩住身體，總算有驚無險。

現年45歲的Usher最近喜事重重，擔任表演嘉賓前幾日，剛發行第9張專輯《Coming Home》，又跟拍拖接近6年的圈中女友Jennifer Goicoechea低調拉埋天窗。據美媒取得註冊文件顯示，二人已於本月8日在拉斯維加斯登記結婚，歌迷紛紛留言道賀。他倆早在2018年傳緋聞，翌年被狗仔隊偷拍到接吻照片，戀情正式曝光。婚前二人已育有3歲女兒Sovereign Bo和兩歲兒子Sire Castrello。這是Usher第二段婚姻，他跟時裝設計師前妻Tameka Foster離婚前，亦育有兩名孩子Usher 'Cinco' Raymond V和Navid Ely。