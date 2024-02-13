太太備拜年親子裝 林峯教3歲女向長輩斟茶

女兒想要妹妹

林峯表示大年初一他定必向長輩斟茶，之前女兒年紀還小，什麼也不懂，今年開始教她養成這拜年習俗，又透露一家三口會穿一式一樣賀年親子裝，交由太太負責，「她安排就照著。（會否穿紅色內褲？）我屋企冇紅底」。

說到龍年運程，林峯稱今年犯太歲。會否生B冲喜？他承認與太太有再生小孩計劃，囡囡已3歲幾，有問過她想要弟弟，還是妹妹，「格格」說想要妹妹。

林峯表示以前放假會狂瞓，自從當爸爸後，會爭取時間陪女兒玩，很享受「格格」黐着他和太太的感覺，「無論工作多累，回家見到囡囡就倦意全消，像拍電影《九龍城寨》時打到周身傷，回家就完全無事」。

林峯稱之前在澳門舉行演唱會，女兒全程又唱又跳，「她好跳得，音樂響起就跟住節奏郁，遺傳了我的音樂細胞」。今年在港開騷，到時會否讓女兒上台合唱？林峯說：「不會了，不想將女兒和家人擺上台前。」

記者：柯美