《飯戲攻心2》票房領先 《盜月者》贏口碑 曾比特撐拐杖謝票為《臨時劫案》造勢

曾比特肌肉急性發炎 忍痛走5場

《臨時劫案》面對上映場次少的局限，以年初二（11日）三部賀歲片共1407場計算，《臨時劫案》只佔203場，不足15%，有觀眾投訴場次少又疏，較難遷就時間捧場，希望《臨》片能增加場次以供觀眾選擇。

《臨時劫案》導演麥啟光偕演員曾比特、陳毅燊（ANSONBEAN）和胡定欣等勤力謝票造勢，上映首日他們到尖沙嘴、旺角等5間戲院謝票。曾比特撐拐杖現身，坐輪椅出入戲院，他表示肌肉急性發炎，「日前痛至不能動，到醫院打止痛消炎針，之後勉強可以步行數步」。他為答謝觀眾支持，忍痛連走5場謝票。

MIRROR成員盧瀚霆、呂爵安和姜濤合演的《盜月者》在網上口碑不俗，著名舞台劇編劇莊梅岩分享觀後感，「過年前看了《盜月者》。我覺得拍得蠻緊張刺激，而且好像很久沒看過這類型的香港電影（還是我看得少？）。你們都去支持MIRROR是不是？我就完全拜倒在白只和Louis（張繼聰）腳下，如果你們覺得三子好看，我會說白只和Louis這兩位中堅應記一功：演得好、夠合拍，而出乎意料地好好打（我不懷疑是剪接及配音了得），我沒有想過我所認識的兩個懶慵慵的男生，如今竟成長了如此穩重的中年漢子，老同學尖叫一下」。莊梅岩與張繼聰同屆2002年香港演藝學院畢業；白只則2003年畢業。

娛樂組