感情事低調 專注做女強人 王灝兒勤做歌盼開演唱會

拜祖先也是JW家過年的重要習俗，「每逢農曆大年初一，家人會將祖先的畫像放出大廳，好讓親友來家裏裝香、奉茶祭祀，我都要幫手換茶、換杯中的紅棗」。JW笑言小時候對過年服飾沒有太大概念，自從當藝人後，對衣著很講究，「我愛上著中式賀年服，覺得更增添氣氛，好似好威」。她稱過年到親友家中拜年，會陪長輩打麻將，順道測試自己運氣，笑說：「我一向橫財運不錯，跟親友打麻將志在玩同聚下。（會不會讓賽？）不會，有糊不食、罪大惡極。」

吸正能量增信心

JW視2024年為工作進步年，本打算放幾日假陪家人過節，便投入做歌和飲品生意，但最近有朋友撩她外遊，令她心郁郁，「有朋友去泰國結婚，又有另一班朋友去日本滑雪，大家都邀請我，但香港又有太多事發生，正考慮如何分身，希望農曆年遊個大運」。JW承認去年心情麻麻，對自己信心減退，幸好參演澳門除夕倒數活動時，感染到現場觀眾開心氣氛，助她180度改變，「出外吸收正能量好重要，我做完個騷，信心再變大，2024年有個好開始」。

33歲JW與拍拖5年的男友葉韋彤感情穩定，決定今年將感情事低調，全力專注音樂事業和飲品生意，希望可以尋求更大突破，「今年想多做音樂，已經揀了4首歌，有3首歌是自己作曲，已經搵人填緊詞，另有1首會自己監製，希望今年年底可以開個人音樂會，因為已經好耐沒開騷，對上一次是2018年紅館，以及2019年澳門和英國騷」。

飲品店擬擴充至全世界

升呢為老闆的JW有信心做好時間管理，分配工作與私生活，不會乏略陪伴家人和男友，同時也要求自己學好做生意，「以前年紀小，過年只向人𢭃利市，做藝人後開始派開工利市畀工作人員，現在做埋老闆，更加要準備多一點利市派給員工，大家攞個好意頭」。

JW投資的飲品店短短半年內極速開兩店，今年內又計劃再擴充業務，再於香港多開兩間分店，並打算陸續到英國、印尼、泰國、菲律賓開分店，「我除了負責做宣傳，稍後再開分店都要跟拍檔幫手睇舖，我覺得做生意，最大挑戰是增聘人手，幸好我有好好的生意拍檔，開業後大眾都好似幾喜歡呢個品牌，同事又做得好好，人事暫時都冇大問題」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

場地提供：Teadaye

髮型：Hugo Poon @ PRIVATE i salon

化妝：Sheryl Chan

服裝：Maje

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