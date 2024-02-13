內地春晚展歌喉 網民嗌出道當歌手 佘詩曼龍年續拼事業 愛情隨緣

記者：鍾一虹

阿佘每逢農曆新年都會派利市給工作人員、20多個契仔和契女等，今年亦不例外，就算大出血，仍然很開心，「派利市是開心事，代表祝福。我很喜歡農曆新年，又喜歡花，所以過年我一定買些紅色的花和貼揮春。今個年三十晚，在家與一班朋友玩魚蝦蟹，非常熱鬧，還發了一點新年財」。說她人氣旺上加旺，工作是否接踵而來？阿佘再次感謝支持《新聞女王》的觀眾，「衷心多謝支持《新聞女王》的每一名觀眾，因為大家喜歡，我才這麼忙，忙得來很開心、充實」。

相信對的時間會出現對的人

問到成四料視后是否最佳的新年禮物？阿佘認為得獎是台前幕後工作人員和有份參演藝員共同配合的努力成果，「我覺得最有意義的地方不是因為獎項，而是今次的拍攝過程，Man姐這個角色得到的滿足感及遇到好團隊，已經是最好的禮物」。

提到龍年目標，阿佘希望再遇上另一個好角色、劇本挑戰自己；工作以外，好想學滑水。至於感情方面，很多網民都祝阿佘找到好伴侶，問阿佘會否也希望今年遇到Mr. Right，擇偶條件有否改變？她說：「沒改變過，對於愛情一切隨緣，相信對的時間會出現對的人。」媽媽和朋友有否催婚？阿佘說：「媽咪無催喇，朋友更加不會，她們那麼了解我。」

跟張鈞甯劉濤同被封凍齡女神

《新聞女王》在內地同樣受歡迎，阿佘人氣再上一層樓，農曆新年亦忙過不停，年初一她伙張鈞甯、內地女星劉濤亮相北京台春晚節目展歌喉，3人合唱《一路生花》，「40+」的她們保養得宜，網民封3人凍齡女神。她們獻唱《一路生花》，盼將歌曲送給所有女性，未來能綻放自己。

阿佘演技毋庸置疑，歌喉亦不錯，她前晚在微博留言：「很高興可以和劉濤、張鈞甯一起搭檔演唱，新的一年祝大家許過的願望一路生花，希望你們在熱愛的世界裏奔赴山海。」大批網民留言跪求阿佘開演唱會，「歌手佘詩曼，打算什麼時候開演唱會」、「唱得好好聽」、「歌手曼原地出道吧」。

化妝：Katherine Lo

髮型：Lorraine Lam

服裝：Salvatore Ferragamo

造型：Christina Hsu